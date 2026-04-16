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前民眾黨立委李貞秀日前遭開除黨籍，同步失去不分區立委資格，這1席將由曾擔任台聯黨不分區立委的成大教授許忠信遞補。對此，前立委郭正亮表示，他認識許忠信，許忠信進入立法院後應能發揮一定作用，更因曾參選過台南市長的緣故，說不定還能幫到這次國民黨要選台南市長的謝龍介。針對中選會昨公告許忠信遞補，郭正亮上《大新聞大爆卦》表示，根據他對許忠信的認識，許忠信絕對不可能像李貞秀那樣走鐘，而許忠信過去更曾參選過台南市長，現在進入立法院後應能發揮一定作用，說不定還能幫到謝龍介。郭正亮認為，除了許忠信，民眾黨下一個順位遞補不分區立委的立院黨團幹事長陳智菡相當不錯，民眾黨還是要考慮到自身總體戰力。至於李貞秀爆破民眾黨，郭正亮說，根據他了解，李貞秀的走鐘狀態早在提名時就有人感受到，因此表達反對，最終開除李貞秀黨籍是很大的動作，假設沒這麼做，李貞秀將可以參加民眾黨團決策，要是她把討論內容在外公開，怎麼辦？