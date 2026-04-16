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洛杉磯道奇今（16）日持續在主場迎戰紐約大都會，由於大谷翔平日前遭到觸身球擊中肩膀，球團今日決定讓大谷專注於投手身分，這也是他繼2021年後，睽違5年首度在不擔任打者的情況下以「純投手」身份出賽。面對這位王牌等級的強投，大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）賽前嚴陣以待，並公開對付大谷的攻略關鍵。對於正值7連敗低潮的大都會，今日挑戰「投手大谷」無疑是一場硬仗。大都會總教練門多薩在賽前記者會上給予大谷高度評價：「他是非常優秀的投手，也是聯盟最頂尖的球員之一，我們必須做好萬全準備。」談到如何突破大谷的投球，門多薩點出策略是「積極性」，但並非盲目出棒，「關鍵是在好球帶內保持侵略性，投手通常會先拿好球數，再用引誘球誘使打者追打。我們必須明確區分什麼是『好球帶內的積極』，而不是看到球就揮。」大谷翔平在系列賽首戰曾遭觸身球擊中右肩胛骨，保險起見球團決定讓他在今日的先發登板中專心投球，不用站上打擊區。這也是他自2021年5月28日效力天使時期以來，首度在例行賽「只投不打」。門多薩對此表示：「雖然不清楚詳細的傷情，但大谷是個非常強硬的選手。他昨天還在比賽，今天也進了登板名單，球團應該是為了保護他才做出這個決定。能在今天看他單純以投手身分對決，是一件很酷的事。」門多薩強調，大谷是聯盟最頂尖的選手之一，必須做好萬全準備。