日本京都南丹市的11歲男童安達結希，13日在山區被發現遺體，其繼父安達優季已坦承棄屍，16日凌晨遭京都警方以遺棄屍體罪嫌逮捕。有當地修車廠店員事後回憶起男童父母的詭異舉止，直言想起來都後怕，因為實在不像尋找失蹤孩子會有的正常反應。
綜合《NHK》等日媒報導，安達結希失蹤期間，其父母曾在當地發尋人傳單，1名修車廠女店員回憶，修車廠老闆的小孩與安達結希剛好是同學，而得知此事的繼父，在展示尋人公告時，卻將手機畫面高舉至肩膀位置，但一般而言，應該是把手機拿到對方面前，這樣別人才看得清楚，也讓她察覺到事情不太對勁。
女店員並補充爆料稱，雖然男童父母當時只在店裡停留約5分鐘，但過於平靜，尤其是母親：「孩子失蹤好幾天了，她看起來一點也不憔悴或慌張，好像是在處理別人的事」，而一身黑、戴著黑框眼鏡的繼父，則給人陰沉的感覺，事後想起都覺得毛毛的。
另一名餐飲業的店長也說，男童繼父曾持照片詢問是否見過孩子，但過程幾乎沒有多做任何說明，看起來並不焦急，冷靜反應讓人印象深刻，與一般家長尋找失蹤孩子的慌張截然不同。
報導指出，男童不排除3月下旬就已經遇害，而且遺體似乎在相當長的一段時間內，被轉移到多個不同地點，日本警方正在持續釐清案情。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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女店員並補充爆料稱，雖然男童父母當時只在店裡停留約5分鐘，但過於平靜，尤其是母親：「孩子失蹤好幾天了，她看起來一點也不憔悴或慌張，好像是在處理別人的事」，而一身黑、戴著黑框眼鏡的繼父，則給人陰沉的感覺，事後想起都覺得毛毛的。
另一名餐飲業的店長也說，男童繼父曾持照片詢問是否見過孩子，但過程幾乎沒有多做任何說明，看起來並不焦急，冷靜反應讓人印象深刻，與一般家長尋找失蹤孩子的慌張截然不同。
報導指出，男童不排除3月下旬就已經遇害，而且遺體似乎在相當長的一段時間內，被轉移到多個不同地點，日本警方正在持續釐清案情。
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