樂桃航空促銷來了！此次推出「『輕鬆飛！』樂享限時促銷」活動，主打台北、高雄飛日本，或是日本飛台北、高雄享有優惠價，最低單程1580元起，今（16）日12:00開跑，優惠至4月19日23:59止，適用出發旅遊期間為2026年4月21日～7月31日。

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樂桃航空（Peach Aviation）此次活動促銷開跑，主打「『輕鬆飛！』樂享限時促銷」，單程新台幣1580元起，適用於今2026年4月21日～2026年7月31日的航班。樂桃航空今（16）日開賣，於官網可下訂。

▲樂桃航空（Peach Aviation）此次活動促銷開跑，主打「『輕鬆飛！』樂享限時促銷」，單程新台幣1580元起。（圖／翻攝樂桃航空官網）
▲樂桃航空（Peach Aviation）此次活動促銷開跑，主打「『輕鬆飛！』樂享限時促銷」，單程新台幣1580元起。（圖／翻攝樂桃航空官網）
🟡樂桃航空「輕鬆飛！樂享限時促銷」7航線優惠一覽：

▪️台北-大阪1780元起

▪️台北-沖繩1580元起

▪️高雄-大阪2280元起

▪️大阪-台北1780元起

▪️大阪-高雄2080元起

▪️名古屋-台北2290元起

▪️沖繩-台北1580元起

備註：以上皆為單程未稅價

🟡本次樂桃航空「『輕鬆飛！』樂享限時促銷」訂購方式：
一、選擇促銷中的「航線」和「日期」，並點選搜尋。

二、如果適用航班的票價上顯示「SALE」標記，則表示此為促銷航班且尚有座位，請選擇票價後進行購買手續。

▲本次樂桃航空「享日輕鬆飛Sale」訂購方式（圖／翻攝樂桃航空官網） ▲本次樂桃航空機票促銷訂購方式（圖／翻攝樂桃航空官網）

台灣虎航也機票促銷  27航線單程未稅價1199元起

另外，台灣虎航同樣開賣「冬季航班第一波促銷」，今（16）日全體虎航粉絲都可購買，主打日本、韓國共有27條航線，單程未稅最低1199元起，包含飛濟州1199元起、東京1899元起、札幌2599元起；優惠僅有4月16、17日兩天，可購買2026年10月25日 - 2027年3月27日之間優惠價機位。

🟡「台灣虎航冬季航班第一波促銷」：
銷售期間：4月16日10:00 – 4月17日23:59 
旅遊期間：2026年10月25日 - 2027年3月27日

🟡「台灣虎航冬季航班第一波促銷」27條航線一覽：

📍日本航線：
台北 - 沖繩 1399起
台北 - 大阪 1799起
台北 - 福岡 1799起
台北 - 宮崎 1799起
台北 - 佐賀 1799起
台北 - 岡山 1799起
台北 - 東京(成田) 1899起
台北 - 東京(羽田) 1899起
台北 - 名古屋 1899起
台北 - 小松 1899起
台北 - 仙台 2299起
台北 - 新潟 2299起
台北 - 花卷 2299起
台北 - 札幌 2599起
台北 - 函館 2599起
台中 - 名古屋 1899起
高雄 - 沖繩  1399起
高雄 - 大阪 1799起
高雄 - 福岡 1799起
高雄 - 東京(成田) 1899起
高雄 - 名古屋 1899起
高雄 - 仙台  2299起
高雄 - 札幌  3299起

📍韓國航線：
台北 - 濟州 1199起
台北 - 釜山 1399起
台北 - 仁川 1399起
高雄 - 金浦 1299起

備註：以上皆為單程未稅價

▲台灣虎航「冬季航班第一波促銷」活動，今日開放全員都可搶訂。（圖／翻攝虎航官網）
▲台灣虎航「冬季航班第一波促銷」活動，今日開放全員都可搶訂。（圖／翻攝虎航官網）

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葉盛耀編輯記者

美食旅遊記者，從事媒體業累積超過15年資歷的大叔，寫過幾本書，也做過多次美食競賽評審。

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