樂桃航空促銷來了！此次推出「『輕鬆飛！』樂享限時促銷」活動，主打台北、高雄飛日本，或是日本飛台北、高雄享有優惠價，最低單程1580元起，今（16）日12:00開跑，優惠至4月19日23:59止，適用出發旅遊期間為2026年4月21日～7月31日。
樂桃航空（Peach Aviation）此次活動促銷開跑，主打「『輕鬆飛！』樂享限時促銷」，單程新台幣1580元起，適用於今2026年4月21日～2026年7月31日的航班。樂桃航空今（16）日開賣，於官網可下訂。
🟡樂桃航空「輕鬆飛！樂享限時促銷」7航線優惠一覽：
▪️台北-大阪1780元起
▪️台北-沖繩1580元起
▪️高雄-大阪2280元起
▪️大阪-台北1780元起
▪️大阪-高雄2080元起
▪️名古屋-台北2290元起
▪️沖繩-台北1580元起
備註：以上皆為單程未稅價
🟡本次樂桃航空「『輕鬆飛！』樂享限時促銷」訂購方式：
一、選擇促銷中的「航線」和「日期」，並點選搜尋。
二、如果適用航班的票價上顯示「SALE」標記，則表示此為促銷航班且尚有座位，請選擇票價後進行購買手續。
▲本次樂桃航空機票促銷訂購方式（圖／翻攝樂桃航空官網）
台灣虎航也機票促銷 27航線單程未稅價1199元起
另外，台灣虎航同樣開賣「冬季航班第一波促銷」，今（16）日全體虎航粉絲都可購買，主打日本、韓國共有27條航線，單程未稅最低1199元起，包含飛濟州1199元起、東京1899元起、札幌2599元起；優惠僅有4月16、17日兩天，可購買2026年10月25日 - 2027年3月27日之間優惠價機位。
🟡「台灣虎航冬季航班第一波促銷」：
銷售期間：4月16日10:00 – 4月17日23:59
旅遊期間：2026年10月25日 - 2027年3月27日
🟡「台灣虎航冬季航班第一波促銷」27條航線一覽：
📍日本航線：
台北 - 沖繩 1399起
台北 - 大阪 1799起
台北 - 福岡 1799起
台北 - 宮崎 1799起
台北 - 佐賀 1799起
台北 - 岡山 1799起
台北 - 東京(成田) 1899起
台北 - 東京(羽田) 1899起
台北 - 名古屋 1899起
台北 - 小松 1899起
台北 - 仙台 2299起
台北 - 新潟 2299起
台北 - 花卷 2299起
台北 - 札幌 2599起
台北 - 函館 2599起
台中 - 名古屋 1899起
高雄 - 沖繩 1399起
高雄 - 大阪 1799起
高雄 - 福岡 1799起
高雄 - 東京(成田) 1899起
高雄 - 名古屋 1899起
高雄 - 仙台 2299起
高雄 - 札幌 3299起
📍韓國航線：
台北 - 濟州 1199起
台北 - 釜山 1399起
台北 - 仁川 1399起
高雄 - 金浦 1299起
備註：以上皆為單程未稅價
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▪️台北-大阪1780元起
▪️台北-沖繩1580元起
▪️高雄-大阪2280元起
▪️大阪-台北1780元起
▪️大阪-高雄2080元起
▪️名古屋-台北2290元起
▪️沖繩-台北1580元起
備註：以上皆為單程未稅價
🟡本次樂桃航空「『輕鬆飛！』樂享限時促銷」訂購方式：
一、選擇促銷中的「航線」和「日期」，並點選搜尋。
二、如果適用航班的票價上顯示「SALE」標記，則表示此為促銷航班且尚有座位，請選擇票價後進行購買手續。
▲本次樂桃航空機票促銷訂購方式（圖／翻攝樂桃航空官網）
台灣虎航也機票促銷 27航線單程未稅價1199元起
另外，台灣虎航同樣開賣「冬季航班第一波促銷」，今（16）日全體虎航粉絲都可購買，主打日本、韓國共有27條航線，單程未稅最低1199元起，包含飛濟州1199元起、東京1899元起、札幌2599元起；優惠僅有4月16、17日兩天，可購買2026年10月25日 - 2027年3月27日之間優惠價機位。
🟡「台灣虎航冬季航班第一波促銷」：
銷售期間：4月16日10:00 – 4月17日23:59
旅遊期間：2026年10月25日 - 2027年3月27日
🟡「台灣虎航冬季航班第一波促銷」27條航線一覽：
📍日本航線：
台北 - 沖繩 1399起
台北 - 大阪 1799起
台北 - 福岡 1799起
台北 - 宮崎 1799起
台北 - 佐賀 1799起
台北 - 岡山 1799起
台北 - 東京(成田) 1899起
台北 - 東京(羽田) 1899起
台北 - 名古屋 1899起
台北 - 小松 1899起
台北 - 仙台 2299起
台北 - 新潟 2299起
台北 - 花卷 2299起
台北 - 札幌 2599起
台北 - 函館 2599起
台中 - 名古屋 1899起
高雄 - 沖繩 1399起
高雄 - 大阪 1799起
高雄 - 福岡 1799起
高雄 - 東京(成田) 1899起
高雄 - 名古屋 1899起
高雄 - 仙台 2299起
高雄 - 札幌 3299起
📍韓國航線：
台北 - 濟州 1199起
台北 - 釜山 1399起
台北 - 仁川 1399起
高雄 - 金浦 1299起
備註：以上皆為單程未稅價