我是廣告 請繼續往下閱讀

針對國民黨文傳會主委尹乃菁惡意指控「國民黨副主席李乾龍座車遭裝追蹤器與總統賴清德有關」一事，總統府發言人郭雅慧今（16日）表示嚴正抗議，並呼籲李乾龍、國民黨立即檢具相關事證報案提告，檢警單位儘速介入偵辦，讓真相水落石出。尹乃菁指出，藍營掌握消息稱李乾龍座車遭裝設追蹤器，甚至已針對中央黨部進行搜索，避免還有其他裝置未被發現，她並點名賴清德，質疑相關情資系統可能遭濫用，強調未來將追究責任；新北市警局回應，目前未接獲報案，已主動聯繫李乾龍本人，但其表明婉拒報案，警方將尊重當事人意願。對此，郭雅慧表示，台灣是民主國家，政黨副主席若受到不法監控，是非常嚴重的事情，不但衝擊人民對國家民主法治的信賴，也關係到政府相關人員清譽，不容含混帶過。李副主席有責任檢具相關證據向檢警提出報案，嚴查不法，否則真相難以釐清。郭雅慧表示，無論是為了昭明社會公信、釐清外界疑慮，或是保障李乾龍的合法權益，同時要維護遭含沙影射相關人員的清白，此案沒有模糊處理、私下帶過的空間，尤其涉及追蹤器等證據保全時效，理應儘速處理，「請李副主席及國民黨立即檢具相關事證報案提告，檢警單位儘速介入偵辦，讓真相水落石出」。