天使隊當家巨星「神鱒」楚奧特（Mike Trout）持續在洋基主場展現驚人的統治力！在今（16）日天使與洋基的三連戰最後一場中，楚奧特於第五局再次揮出逆轉比分的兩分全壘打。這不僅是他本季的第6轟，更是他在這系列賽三場比賽中所擊出的第4支全壘打，幫助天使隊在比賽中段成功反超。

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關鍵對決：越過法官頭頂的逆轉二分砲

今日楚奧特擔任天使隊先發二棒、中外野手。比賽進行到五局上半，天使隊以2：3暫時落後，現場氣氛緊張。在一出局、一壘有人的情況下，楚奧特鎖定洋基先發投手希爾（Hill）的一記快速球精準出手。

儘管洋基隊中外野手亞倫·賈吉（Aaron Judge）極力追趕，球仍越過了他的頭頂直接飛入看台。這發兩分砲幫助天使隊瞬間以4：3取得領先，這也是楚奧特在紐約系列賽強勢回歸的最佳證明。

傷癒後的完美復出　挑戰「卡布雷拉」神蹟

楚奧特本季雖然在開季前兩場皆有全壘打表現，但隨後因傷缺陣13場比賽。然而，他在紐約的復出之旅簡直是「史詩級」的表現。

14日系列戰首戰： 六局擊出追平三分砲，八局再補上一發兩分全壘打，單場雙響砲灌進5分打點。

昨日第二戰： 首局面對韋瑟斯（Weathers）就轟出432英尺的超大號全壘打。

今日第三戰： 再次於五局上擊出關鍵逆轉砲。

根據統計，楚奧特成為大聯盟史上自2013年老虎隊傳奇卡布雷拉（Miguel Cabrera）後，第二位能在現行洋基球場連續三場比賽皆擊出本壘打的客隊球員。

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楊博勛編輯記者

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