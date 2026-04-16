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▲田曦薇站在張凌赫前方，被張凌赫碰到後背時，下意識放下手輕拍張凌赫的大腿，讓他安分一點。（圖／微博＠千千娛）

▲田曦薇（左）和張凌赫（右）在劇組剛開機時，拍照還有點距離感，慶功宴當天則自然而然地彼此靠近。（圖／微博＠小貓麥子ybx）

▲張凌赫（左）和田曦薇（右）在劇中飾演先婚後愛的亂世情侶。（圖／愛奇藝國際站提供）

中國演員張凌赫、田曦薇靠著古裝陸劇《逐玉》雙雙爆紅，兩人更因此傳出戀愛緋聞，主要是張凌赫每次和田曦薇同框，眼神都散發濃濃愛意，讓粉絲猜測兩人私下真的在交往。日前劇組舉行慶功宴時，田曦薇也被抓包偷偷輕拍張凌赫的大腿，似乎是在叫他不要亂動，這小動作讓網友笑翻，直呼「家屬感」超濃，「小田看起來完全就是在管教男友啊」。關鍵字「田曦薇張凌赫慶功宴小動作」近日衝上微博熱搜，有網友觀看13日慶功宴上的影片後，發現田曦薇與張凌赫的超甜互動。當時眾人紛紛站在蛋糕前要拍大合照，田曦薇就站在張凌赫前方，位置很靠近，張凌赫想把手插口袋，但因為太過壅擠，不小心碰到田曦薇後背，結果田曦薇神色如常的默默用手輕拍張凌赫的大腿，似乎在示意他不要亂來。張凌赫被田曦薇拍大腿後，表情也沒任何慌張，繼續淡定的面露微笑拍照，彷彿兩人平常就有很多肢體互動，已經很習慣彼此，這讓網友很難不作聯想，紛紛留言，「我真的磕到了，好甜啊，祝福他兩人越走越穩」、「這已經交往了吧，小田看起來完全就是在管教男友啊」、「說實話沒太看清楚，要不要再多合作幾次，讓我看個夠」、「期待二搭，真的有夫妻臉」。其實除了這個小動作外，還有網友細數兩人疑似交往的證據，像是張凌赫對田曦薇特別寵溺，採訪時身體都忍不住傾向田曦薇那一側，還有張凌赫曾在別的節目上被問到拍感情戲要如何入戲？他直白回答：「要愛上對方。」當時正好是《逐玉》剛殺青的階段，讓粉絲立刻聯想到他在說的對象就是田曦薇，有放閃嫌疑。不過兩人並未坦承交往，彼此只以「好同事」來形容對方。