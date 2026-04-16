我是廣告 請繼續往下閱讀

伊朗戰爭進入停戰，美國總統川普也說戰爭已經結束，國際油價也應聲大跌。經濟部長龔明鑫說，對於戰爭即將結束樂觀其成，油價目前也略低於每桶100美元，但還是會持續做好準備。根據最新油價統計，布蘭特原油價格（Brent）約為每桶94.7美元，西德州原油價格約90.9美元，是戰爭開打以來的低點，但仍遠高於開戰之前。即便美國、以色列及伊朗正停火，但是美國也表示將會封鎖伊朗港口、伊朗則反擊要阻斷紅海曼德海峽運輸。龔明鑫說，荷姆茲海峽現階段還有所爭議，目前調貨還是從紅海過來，「那伊朗揚言能不能做到，我們還是要持續觀察。」另外，針對因原物料受阻所產生的量缺價漲的「塑膠袋之亂」，龔明鑫說，塑膠袋平價專案到通路端已經鋪貨，像是小北百貨、振宇五金行都有，市場跟商圈還是晚一點。他也補充，先前與商圈、市場及夜市座談時，對方也都認為若可以減塑也是好，但是像是包裝食物的內袋可能無法重複使用，這也是平價專案優先提供內袋的原因。