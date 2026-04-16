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台北車站爆發內部員工偷拍醜聞！鐵路警察局日前接獲台鐵通報，稱站內員工專用廁所的洗手台上遭人暗中裝設針孔攝影機。警方介入調查後，於案發當日火速逮捕涉案的30歲翁姓子，更發現其身分為台鐵男員工。全案訊後警方依妨害性隱私罪嫌，將其移送台北地檢署偵辦。經檢方複訊後，諭令翁男以新台幣10萬元交保候傳。據了解，這起事件發生於3月31日下午2時30分許，有台鐵同仁在北車「貴賓室員工專用廁所」的洗手台上，驚見一個偽裝成電動刮鬍刀的不明裝置，站長獲悉後隨即將該偷拍設備送交鐵路警察局報案。警方趕抵封鎖現場時，翁男疑似心虛急欲取回作案工具，在附近徘徊且行跡詭異，遭現場員警當場攔查訊問，翁男見事跡敗露這才坦承犯案。警方隨後將翁男以現行犯逮捕，並押解其返回住處執行搜索，全數扣留相關電腦主機與儲存設備。經專案小組初步勘驗證物內容，確認該部針孔攝影機架設在廁所內的時間已將近一週，且目前已知至少有3名女員工的私密影像遭到錄下。警方正持續進行數位鑑識擴大清查，以釐清確切受害人數，並嚴密追查相關影像是否已遭外流。針對此事，台鐵公司對外回應表示，事發後已於上月2日緊急委派清潔承包商，針對台北車站全區的廁所執行大規模反針孔偷拍檢測，確認目前已無其他異狀；同時，北區營運處人事室也已啟動關懷機制，派員對站內同仁展開心理輔導。台鐵強調，對於此類嚴重損害形象的違法行徑絕不姑息，預計將於本月17日召開專案考成會議，依規定對翁男祭出嚴厲懲處。