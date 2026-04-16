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國民黨主席鄭麗文4月7日展開6天訪中行，並和中國共產黨總書記習近平進行「鄭習會」。然而《鏡報》今（16）日報導指出，此趟訪中行480萬元由台灣民主基金會政黨補助買單，董事周台竹和范雲更為了此事發生爭執。對此，周台竹接受《Nownew今日新聞》電訪，還原昨天開會過程，表示范雲並沒有提到「鄭麗文」三個字，只是提到國民黨訪陸交流用經費核銷，她覺得基金會是要民主人權，董事長韓國瑜則詢問現場藍白推派董事意見，他覺得「去大陸也不是壞事，大陸人權不好，去了才知道好不好或壞在哪」，其他董事聽了也覺得頗有道理。《鏡報》今報導，鄭麗文此行訪問中國一共有35人，為期6天的行程，包括機票、住宿、膳食及零用金的費用共480萬，包括機票費用305萬、住宿、膳食及零用金編列155萬，另有20萬用來支出禮品和辦公雜支費用，而這整筆竟都是向由外交部捐助成立、由立法院長韓國瑜擔任董事長的台灣民主基金會申請補助，意味國民黨這趟訪中行，其實全由國庫買單。報導內容指出，民主基金會昨天召開董事會審查去年經費核銷，民進黨推薦董事范雲質疑，補助各政黨推廣民主人權理念和二軌外交經費，國民黨赴陸祭祖也核銷不太合理，不過民眾黨推薦的董事周台竹則認為，越不民主的地方越該去，這經費核銷沒有衝突。台灣民主基金會行長廖達琪則表示，他們都依規定辦理，至於鄭麗文訪中480萬是否確實由民主基金會核銷，她表示要查一下。《Nownew今日新聞》致電給周台竹詢問，周表示，昨天台灣民主基金會在提出一些例行報告後，范雲就特別針對國民黨去大陸的活動經費不應該，理由是在民主人權並不好，科目這樣不是很不適當，民眾黨雖然沒有參與活動，但去大陸也不是什麼壞事，「你說大陸人權不好，你去了才知道好不好或壞在哪，知己知彼百戰百勝，去都沒去，我覺得很不恰當。好或不好你做了考察才能知道好不好。我是覺得ok的。」周台竹說，當時會議主席、董事長韓國瑜聽到范雲的質疑後，請藍白推薦董事表示意見，他說范雲並沒有提到鄭麗文，只是提到國民黨有去大陸，用基金會民意報銷有疑問，「我只是單純提出看法。你說大陸人權不好，你實地考察後，對方到底是不是這麼爛，我覺得你不能只去看好的，不去看不好的，他講得到底對不對，中國大陸過去非常落後，今天能夠跟美國平起平坐，一定是做對了什麼這麼強，還是要了解，雖然大陸是國安威脅，不深入了解他，完全不知己知彼。」不過根據台灣民主基金會組織章程，該會成立宗旨「與民主國家相關社團、政黨、智庫及非政府組織（NGOs）等建構合作夥伴關係，並與國際民主力量接軌，有效凝集世界民主力量，拓展我國國際活動空間」；業務範圍則是推動與世界各國民主組織建立結盟關係；支援國內各政黨從事國會外交及國際民主交流活動；發掘國內外民主發展問題、研發政策並發行書刊；推動有關民主、人權之研討會，舉辦公共論壇及相關民主教育活動；其他有助於增進國際民主發展及提升台灣民主素質相關事項。另外在《財團法人臺灣民主基金會 政黨補助計畫作業要點》，內容指出，「用以申請從事民主人權相關活動之用」，補助計畫類別則包括，各政黨從事國會外交及國內、外民主人權交流等活動；有關民主與人權之研討會、公共論壇及相關民主教育活 動；有關民主、人權議題之學術研究、調查及出版；有關提升臺灣民主、人權發展，與國際接軌之相關活動；有關提升臺灣國際地位及能見度之相關活動。