我是廣告 請繼續往下閱讀

前民眾黨立委李貞秀日前遭開除黨籍，同步失去不分區立委資格，她隔日上政論節目爆氣怒嗆黨主席黃國昌主導逼退她。對此，媒體人羅旺哲昨（15）日認為，李貞秀最錯的選擇就是選擇綠媒節目，綠媒來賓沒有人會替李貞秀發聲，只是想看好戲！只能說李貞秀太天真。羅旺哲昨上《大新聞大爆卦》表示，李貞秀的鋒頭可能就這1禮拜，過了就沒了！因為現在已經有許多柯黑、昌黑，並不缺一個李貞秀，他第一時間也看了李貞秀上的節目，李貞秀原本頭銜是「民眾黨立委」，但過了1天，風向就變了，李貞秀已變成「前民眾黨員」，在綠營心中，李貞秀「只當了1天立委」。羅旺哲直言，李貞秀有點太天真，以為在綠營可以討拍、借力使力，給民眾黨一個教訓，但他看來，綠媒的節目來賓大多對李抱著「看好戲、看笑話」的心態，沒有人替她發聲，大家都希望這把火越燒越大，因為這正是綠營想看到的劇本，選擇綠媒節目恐怕是李貞秀最錯的一步！就算真的有委屈，也不能去綠媒上發聲，因為這形同投奔敵營，會完全失去所有的正當性。