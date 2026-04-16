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洛杉磯湖人隊正準備迎接與休士頓火箭隊的季後賽首輪對決，在備戰之餘，超級巨星詹姆斯（LeBron James）在社群媒體上的一舉一動再度引發話題。近日詹姆斯在Instagram上點讚了一則貼文，一個湖人自媒體秀出數據直指他的兒子布朗尼（Bronny James）目前的表現，竟然優於2024年的選秀狀元里薩謝（Zaccharie Risacher）。這則讓詹皇都點讚的貼文列出了極具衝擊力的對比數據。內文提到，當老鷹隊的選秀狀元里薩謝在4月份還在尋找進攻節奏、三分球命中率低迷至10%時，次輪才被選中的布朗尼卻展現了超前的進步幅度。數據顯示，布朗尼在4月份打出高水準的投籃效率，投籃命中率高達47.2%，三分球命中率更是亮眼的42.9%。對於一個第一順位，另一個則是第55順位的兩位新秀來說，布朗尼的逐月進步與狀元的「撞牆期」形成了鮮明對比，這也讓詹皇忍不住點讚力挺，似乎在為兒子的潛力背書。不過許多網友並不這麼認為，大批球迷在貼文下方留言寫下：「布朗尼的失誤還比助攻多」、「他場均10分，布朗尼場均2分。別再選擇性地利用某些情況來炒作話題了」、「??」、「我還是會選老鷹隊的那個傢伙」、「你在開玩笑吧⋯⋯布朗尼上場的時候根本沒人守他」布朗尼本季能在4月份獲得更多發揮空間，部分原因源於湖人隊的傷病困擾。在唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）接連受傷後，總教練瑞迪克（JJ Redick）不得不調整輪替。令人驚喜的是，瑞迪克多次安排詹姆斯父子同台，並收到了相當不錯的成效。湖人最終成功搶下西區第4種子，布朗尼在防守端與外線的穩健表現，讓他極有可能在即將到來的季後賽中，獲得穩定的替補登場時間。相較於布朗尼穩定攀升的表現，里薩謝的表現則讓亞特蘭大老鷹隊感到尷尬。雖然老鷹隊本季靠著強森（Jalen Johnson）的巨星級表現依然殺進季後賽，但狀元郎至今仍無法融入球隊體系，其數據甚至不如一名湖人的替補新秀，這讓外界開始出現「水貨狀元（Bust）」的質疑聲浪。