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南投縣埔里鎮日前發生一起同居暴力致死案！一名20多歲的劉姓男子疑因口角爭執，竟對同居多年的黃姓女友痛下毒手，造成對方全身多處重傷、顱內出血，經送醫搶救多日仍於13日宣告不治。南投地檢署已於11日將劉男聲押獲准，今日會同法醫完成解剖。面對突如其來的噩耗，黃女父親在相驗現場數度哽咽，悲痛表示母親過世還不到一年，先前從未聽過女兒遭男友施暴，萬萬沒想到如今竟要再次送別摯愛至親。回顧事件，一名20多歲的劉姓男子與黃姓女友長期在埔里租屋同居，近日兩人疑似因口角發生爭執，劉男竟失控動手，導致黃女傷重昏迷。醫護人員通報後，南投地檢署隨即指派檢察官與埔里分局組成專案小組，10日將劉男拘提到案，隔日因涉嫌重大且有羈押必要，獲地方法院裁准收押禁見。雖然黃女被緊急送醫搶救，但仍不幸於13日傷重不治。檢察官於14日進行相驗，並於今天上午會同法醫完成解剖鑑定，發現死者全身傷痕累累，且有明顯的顱內出血跡象，顯示當時遭受極大的暴力衝擊，詳細死因仍有待最終鑑定報告釐清。黃女的父親在相驗過程中悲痛萬分，頻頻拭淚表示，母親過世還不到一年，女兒如今竟又遭遇橫禍，且平時從未聽過女兒被暴力對待，沒想到再次見面已是天人永隔，令人鼻酸。對此，南投地檢署檢察長周士榆，第一時間指示聯繫犯罪被害人保護協會，啟動關懷機制並一路陪伴家屬處理後續事宜，承諾會提供全面的法律與心理支持。目前劉男雖然坦承因口角動手，但檢警對其說持保留態度，懷疑案情並不單純，正積極蒐集相關事證，務求還原整起案件過程釐清真相。