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▲本周五至周日天灣天氣前後分別受新一波的春雨鋒面接近、通過及東北季風接力影響。（圖／中央氣象署）

好天氣準備要沒了！從明（17）日至周日將有春雨鋒面接近台灣，各地降雨增多，天氣風險分析師薛皓天與氣象專家林得恩預報，最濕涼的時間點在週六，北部、東半部留意濕涼的天氣型態，提醒民眾休假外出記得攜帶雨具。氣象專家林得恩預報指出，本周五至周日天灣天氣前後分別受新一波的春雨鋒面接近、通過及東北季風接力影響，環境水氣增加，大氣不穩定度增大，各地降雨增多；尤其是，臺中以北、東北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區都有局部短暫陣雨的機會，雨勢不大、延時不長。氣溫變化部份，北宜花等地區溫度稍稍轉涼，早、晚最為明顯，周五（17日）低溫預測：臺灣各地及澎湖地區都在攝氏22至24度之間，金門地區攝氏21至23度，馬祖地區攝氏18至19度之間。周六（18日）至下周一（19日）低溫預測，中部以北、東北部、宜蘭及花蓮地區攝氏20至22度，新竹以北及東北部地區最低溫有機會再度回到攝氏20度以下，南部及臺東地區攝氏22至24度，澎湖地區攝氏23至24度，金門及馬祖地區則分別在攝氏20至21及17至18度之間。下周一偏東風環境，各地回到晴時多雲天氣，午後受熱力作用雲量增多，東北部、東部及山區局部有短暫陣雨，高溫回升，整體感受炎熱。下周二維持偏東風環境，水氣稍增多，僅東半部為多雲到陰有短暫陣雨天氣，其餘地區維持晴時多雲，午後熱力作用，近山區、山區局部短暫陣雨，氣溫持續偏炎熱。下周三風偏東南風漸轉西南風環境，中層水氣通過，東半部維持陰或多雲有短暫陣雨天氣，其餘地區晴到多雲，午後受熱力作用各地有短暫陣雨，局部偶有較大雨勢發生。另外下周五有鋒面通過機會，屆時有陣雨或雷雨發生，並伴隨較大雨勢或強陣風，請多關注後續的天氣變化。