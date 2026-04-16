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▲CIRCUS廖人帥（左起）、EASON、小馬、KID各自在不同領域耕耘。（圖／翻攝自CIRCUS臉書）

廖人帥是誰？裸奔男孩升格大咖金獎導演

▲廖人帥拍的MV曾獲得多項大獎。（圖／翻攝自廖人帥臉書）

廖人帥一週激戰5女！對象全是辣妹網紅

▲廖人帥（如圖）私生活多采多姿，個人魅力無窮。（圖／翻攝自廖人帥臉書）

名導廖人帥（Leo）閃兵遭起訴，過程積極配合調查，檢察官向法院建請緩刑，引發社會關注。現年42歲的廖人帥，2004年與黃尹宣（EASON）、林柏昇（KID）、林家緯（小馬）共組「CIRCUS」，憑藉前衛大膽作風走紅，當年又是鼓手又是裸奔少年；團體解散後，廖人帥轉戰幕後，為周杰倫、蔡依林、薛之謙等執導MV，屢屢在國際上獲得肯定；有趣的是，他的私生活為人津津樂道，曾被週刊拍到一週約會5位女性友人，且各個外型姣好，足見其魅力無窮。廖人帥1983年11月13日生，來自花蓮，2004年以團體「CIRCUS」走紅，一部「裸奔少年」讓他被Channel V看見，開始踏入演藝人生，在團體中擔任鼓手、導演及攝影，身型高大、品味獨到，成為4人裡氣宇非凡的一位。2005年起，廖人帥開始耕耘導演工作，憑藉獨特視覺美學打響名號，2016年執導張靚穎的歌曲〈Dust My Shoulders Off〉MV獲得海內外關注，並獲得紅點設計大獎最佳設計獎，陸續還與周杰倫、蔡依林、薛之謙等合作。2019年，廖人帥的感情生活登上版面，被爆出一週內與蕾菈、Nina、Eli及2名女性友人約會碰面，均為外型姣好的網紅、網路工作者，面對緋聞，廖人帥發聲澄清自己是單身，交友是個人權利，並解釋自家是5層樓別墅，常借給朋友聚會拍片，家裡也有舒適的沙發床，強調與女性友人間都是正常往來，否認種種曖昧關係。聲明中，廖人帥嚴厲指責週刊故意截圖女方泳裝照並搭配誤導文字，惡意帶風向，當時撂下重話，若親友因此受到波及，絕對會用盡資源讓抹黑者感同身受，這番直率言論火速平息風波，足見廖人帥霸氣又有情有義的性格，不願身邊友人因自己受傷害，獲得不少粉絲認同與支持，不過廖人帥至今感情動向為何？則不得而知。回顧廖人帥捲入閃兵風波，昨他被查出涉入藝人閃兵案，遭指控多年前花費20多萬元，透過不法管道影響血壓檢測以取得免疫證明，事後陳大天、坤達等勸說他出面自首，檢方考量他已主動到案，且全程積極配合調查，建請法院予以緩刑宣告，人生跌宕起伏，期盼廖人帥能記取教訓，承擔起所有責任，能儘早重返影視圈。