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隨著季後賽腳步逼近，洛杉磯湖人隊終於迎來振奮人心的利多消息。根據ESPN湖人隨隊記者麥曼納敏（Dave McMenamin）的最新觀察，受傷缺陣多時的後衛奧斯汀·里夫斯（Austin Reaves）在今日球隊訓練結束後，出現了重大的復健進展，這為正處於衝刺階段的紫金軍團注入一劑強心針。麥曼納敏指出，里夫斯在今日球隊集訓後，被目擊已經換下了昨日還穿在腳上的拖鞋，重新穿上正式的籃球運動鞋，並在場邊進行罰球練習。儘管目前尚未進行高強度的對抗訓練，但「換回球鞋」這一動作被視為傷勢好轉的重要指標。對比昨日里夫斯僅能穿著拖鞋在場邊觀摩的情況，今日能站上球場進行投籃活動，顯示其傷處的承重能力與活動度已有所提升。儘管訓練場傳來好消息，但湖人球團對里夫斯的傷勢依然保持高度謹慎。里夫斯先前被診斷為「二級腹斜肌拉傷」，這類傷勢對後衛的變向與投籃發力影響極大，因此球隊目前仍將他列為「無限期缺陣」名單。醫學專家指出，腹斜肌拉傷若急於復出，極易導致傷勢加重甚至賽季報銷。然而，能在關鍵時刻看到里夫斯重返球場練習投籃，無疑給了湖人球員與球迷極大的心理鼓舞。里夫斯本季在進攻發起與外線穩定度上扮演關鍵角色，他的缺陣讓41歲傳奇球星詹姆斯（LeBron James）肩上的擔子更加沉重。若里夫斯能趕在季後賽首輪甚至附加賽尾聲提前復出，湖人隊的戰術多樣性將獲得顯著提升。隨著里夫斯復健進度超前，全洛杉磯都在關注他何時能正式重返輪替名單，為湖人隊的季後賽之路保駕護航。