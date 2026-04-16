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呂文婉追白沙屯媽祖 親吐神蹟：說不出的感動

呂文婉順利鑽轎底 2小時走10公里體力驚人

▲呂文婉分享進香過程幾乎是快走加小跑步才跟得上，最後也順利鑽了轎底。（圖／呂文婉臉書）

2026白沙屯媽祖進香吸引人潮，這趟8天7夜、來回約400公里的徒步進香累計已破123公里，不僅信徒追隨，藝人們也前往朝聖，呂文婉昨（15）日PO文表示，「臨時決定衝一趟彰化員林追媽祖」，短短2小時就走了10公里，速度非常快。而呂文婉也分享，工作滿檔的她，原以為趕不到起駕時間，默默向媽祖祈求後，竟如願趕上了，直呼：「那一刻，真的說不出的驚奇與感動！」呂文婉昨日在臉書上分享進香照，透露凌晨收工後臨時決定衝一趟彰化員林追媽祖，行程滿檔的她，只有一天能跟上這趟徒步進香，她看了前一天媽祖起駕時間是凌晨2點，心想：「如果今天也是這時間，我12點下live根本趕不上⋯」於是，呂文婉默默向媽祖祈求，「如果祢願意讓我跟，時間能不能往後一點？5點、6點都好，讓我來得及就好」，沒想到最後公佈清晨五點起駕，讓呂文婉能夠如願前往朝聖，又驚又喜說：「那一刻，真的說不出的驚奇與感動，我知道，我非去不可了。」呂文婉跟著大家一起徒步進香，2小時就走了10公里，笑說：「我2小時就走了10公里就是神蹟。」2小時完全沒停，驚人體力連她自己都不敢相信，過程中更幾乎是快走加小跑步才跟得上，最後也順利鑽了轎底。貼文曝光後引來1.1萬人留言按讚，表示：「心誠則靈，妳那麼有心媽祖慈悲成全妳」、「一切都是最好的安排」、「您好有毅力喔」、「有福氣」。對此，呂文婉也親自回覆：「太感動了 言語無法形容」、「今年強度真的特別高，昨天2小時急行完全沒休息」。白沙屯媽祖今（16）日凌晨3時自虎尾天后宮起駕出發，經土庫鎮、元長鄉，預計上午11時前後抵達北辰派出所、中午衝進北港朝天宮。即使天色未亮，沿路依然擠滿虔誠香燈腳與信徒。