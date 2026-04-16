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「鮑魚大亨」鍾文智因炒股案判刑30年5個月定讞後棄保潛逃，台北地檢署究責，發現前台北市警局信義分局福德街派出所副所長李俊良曾95次為鍾文智代簽報到紀錄表，營造鍾文智按時報到的假象，還幫他省下約113元油錢。檢方另查出李俊良名下增加260萬元不明財產、為鍾文智偷查別人個資，今日偵查終結，以圖利、財產來源不明、個資法等5項罪嫌起訴，並求刑8年。鍾文智從2021年10月5日起每週一、週四、週六應前往福德街派出所報到，李俊良負責督導、管理鍾文智報到事宜，明知他沒來派出所，卻把值班台的「報到案件紀錄表」拿到辦公室或寢室，代替鍾文智簽名、造假報到時間共95次，已涉犯《刑法》「公務員利用職務上機會犯行使業務登載不實文書」罪，這一方面損害台北地院審核被告報到的正確性，另一面讓鍾文智省下前往派出所的車資113.584元，另涉《貪污治罪條例的》「對主管事務圖利」罪。檢方為釐清李俊良掩護鍾文智是否收受不法利益，清查他的帳戶，發現在案發期間他的月薪8至9萬、每月加班費約1萬7到1萬9，相加大約10萬多，他沒兼職、也沒拿小孩的孝親費，卻增加了260萬4千元的不明財產，他也提不出合理說明，涉犯《貪污治罪條例》的財產來源不明罪。檢察官進一步追查，李俊良8年前就開始為鍾文智從事不法行為，他在2018年11月兩度藉口家戶查訪，從「勤區查察處理系統」查詢兩位民眾的戶籍資料，再透過鍾文智的司機葉仲清轉達違法偷查的個資，違反《個人資料保護法》「公務員假借職務上機會非法利用個人資料」、《刑法》「公務員洩漏國防以外秘密」及「公務員登載不實準公文書」等罪嫌。起訴書斥責李俊良身為派出所主管，本應奉公守法，戮力從公，竟不知廉潔自持，與不正當人士私下交往，涉足聲色場所，利用職務之便包庇鍾文智免報到，嚴重破壞警紀，破壞國民對警員公正執法的信賴，加深社會大眾對於員警的負面觀感，誠屬不該，建請量處有期徒刑8年並宣告褫奪公權，以儆效尤。