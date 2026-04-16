55歲女星謝麗金近日錄影時坦言，近兩年都沒戲拍，但每月基本開銷還是高達10幾萬，讓她壓力很大，希望有劇組可以考慮用她。而謝麗金屋漏偏房連夜雨，最近居然還遭臉書「一頁式廣告」詐騙，買到假的帝王蟹罐頭，花了1298元，卻只收到5罐蟹肉棒，讓她超級傻眼，直呼打開後心都涼了。

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謝麗金遭廣告詐騙　買帝王蟹變蟹肉棒

據《聯合報》報導，謝麗金近日去錄《醫學大聯盟》時，在化妝間跟大家分享她遭詐騙的經過，表示當時自己在臉書滑到帝王蟹的廣告，賣家聲稱因俄烏戰爭的關係，導致許多生鮮帝王蟹無法出貨，只好做成罐頭售賣；影片中店家也是將帝王蟹真的放入罐頭中，讓謝麗金心動不已，猶豫幾天後還是決定下單。

怎料謝麗金最後收到的根本不是俄羅斯帝王蟹，而是「俄式蟹肉風味棒」。她說罐頭上寫的產地來自山東煙台，成分除了水跟鹽還有一堆化學成分，一看就不是真的蟹肉，她當下就知道自己被騙了，相當無奈。後續謝麗金也將罐頭照片放上自己的臉書，提醒大家不要跟她一樣上當。

▲謝麗金被廣告詐騙，下單帝王蟹罐頭，怎料收到貨才發現只是蟹肉棒。 （圖／謝麗金臉書）
▲謝麗金被廣告詐騙，下單帝王蟹罐頭，怎料收到貨才發現只是蟹肉棒。 （圖／謝麗金臉書）
謝麗金2年沒戲拍　每月開銷破10萬壓力大

而謝麗金話鋒一轉也提到自己近年都沒戲拍的現況，表示她就算沒工作，每個月還是要付房貸、跟照顧老人家的看護費，開銷破10萬，雖然存款省著點花，日子還是過得去，但謝麗金說自己也想繼續拍戲，直言她戲癮犯了，如果哪些劇組對她有興趣，歡迎找她聊聊。

▲謝麗金上一次拍戲還是2024年播出的《都市懼集》。（圖／CATCHPLAY+提供）
▲謝麗金上一次拍戲還是2024年播出的《都市懼集》。（圖／CATCHPLAY+提供）


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藍詩孟編輯記者

畢業於文化大學新聞學系、在新聞業打滾第6年的編輯，目前專攻娛樂議題，長期關注影視圈動態與明星生活點滴。熱愛挖掘八卦、追尋真相，並在龐雜的訊息洪流中，為讀者篩選最有價值、最具討論度的內容。平時不僅密切留...