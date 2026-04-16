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中國男星宋寧峰曾登上真人秀《再見愛人2》，日前被踢爆出軌，他也發表長文認不倫，並向妻子道歉，他的妻子張婉婷近來在直播中開砲，直指宋寧峰死皮賴臉不肯離婚，還對小三喊話，「姐也不想要了！」張婉婷在直播中談到婚姻狀況，目前宋寧峰每天在家上演哭鬧、悔過、道歉、下跪等戲碼，她無奈喊話小三，「對我來說最好的結局就是你們倆個鎖死，我特別希望你現在娶她，即便我不要了，把他掃地出門，他也會在我們家五米之外找個帳篷睡了，妳著急我也沒什麼更好的辦。」張婉婷分析，宋寧峰在偷吃的時候可能覺得刺激，「但現在被我知道了，代價是把我換成妳（小三）的話，他確實有點那個，這我真的沒辦法，不是我不給妳，姐也不想要了。」張婉婷更公開先前和宋寧峰小三的對話，小三曾在電話中要人，而張婉婷表明自己早已經不想要這段婚姻，唯一的條件是兩人要負擔孩子到大學畢業前的撫養費，只要簽名，她立刻幫宋寧峰買機票給小三送過去，結果小三一聽到鉅額的贍養費，馬上打退堂鼓，還說有插播就將電話掛斷。張婉婷這一席話，被廣大網友讚，「根本是人間清醒，太帥了。」