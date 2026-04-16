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中信兄弟本土王牌鄭浩均日前先發對戰台鋼雄鷹，僅投3.1局就狂失8分，創下生涯最慘一戰。賽中因兩度投球超時及退場時與捕手互動冷淡，引發外界質疑「情緒管理」的問題，更讓官方主播蔡明里在轉播中說重話。不過，昨（15）日真相水落石出，兄弟總教練平野惠一證實是硬體設備Pitchcom出現訊號延遲，蔡明里也隨即在社群平台發文道歉。針對鄭浩均14日在場上展現出的急躁情緒，總教練平野惠一昨賽前親自說明。平野指出，當時場上投手端的Pitchcom接收設備出現延遲，導致鄭浩均在接收暗號時與捕手陳統恩產生落差。「在高度競爭的投球節奏中，接收暗號不流暢直接影響了他的專注度，」平野惠一表示，由於休息室端的設備運作正常，教練團第一時間並未察覺是硬體故障，導致未能及時介入處理。他也強調，鄭浩均是責任感非常強的球員，壓力之下想靠自己克服，才導致與捕手間的節奏不一。球團已制定應變機制，未來若設備異常，選手應立即主動示意。回顧14日賽事，鄭浩均在二局上因與捕手溝通不順，單打席罕見出現兩次投球超時，最終保送打者；四局上退場時，更被拍到與內野手擊掌、卻未與陳統恩互動。當時在官方頻道服務的主播蔡明里在九局下有感而發，直言：「你把你的情緒擺在那裡，我們的情緒擺在哪邊？」並強調球員應以觀眾為重，而非個人情緒。這番言論隨即在網路發酵，引發兄弟球迷激烈討論，甚至出現過度解讀與超譯的現象。隨著設備故障的真相曝光，蔡明里也透過粉絲專頁正式道歉。他坦言當晚在比賽中的感想「不是很妥當」，造成紛擾深感抱歉。「想想，我嘴巴一直要大家、要球員冷靜，沒想到，最不冷靜的是我，我想我是真的急了！」蔡明里自責表示，自己一直希望提供正向、歡樂的轉播內容，但在高度期待與開季緊繃的氛圍下，才失了分寸。他強調，後續部分內容被放大解讀已非其本意，希望能就此平息爭議。