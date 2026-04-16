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▲吊車大王（如圖）自家豪宅金碧輝煌，有如羅浮宮。（圖／翻攝自啟德機械起重工程-股公司臉書）

吊車大王胡漢龑以坐擁4妻14名子女、擁有一座親手打造的竹北羅浮宮蔚為話題。近日他接受網紅「彤姐解男題」訪問時，提及多妻生活怎麼分配時間，甚至自爆當年為了迎娶的太太，和大老婆溝通許久，最後砸錢離婚，保持身分證空白，但是和每一任老婆都住在一起，他直言：「身為男人，就是要對你每一個女孩子負責。」胡漢龑日前接受網紅「彤姐解男題」，談到當年如何安撫大老婆並接納其他妻子，胡漢龑表示，過程並不容易，光是溝通就長達半年。他回憶當時難免有爭執，而他身為男人，就是閉上嘴巴不回嘴。最後，他與大老婆選擇離婚，讓身分證配偶欄保持空白，以利後續家庭成員的安排。胡漢龑表示，離婚只是身分證上沒有配偶欄位，他砸下重金補償大老婆，且兩人至今仍同住一個屋簷下。他表示，無論名分如何，男人最重要的就是「負責」二字，對大老婆如此，對後面陸續進門的太太們也是一樣，在物質與生活上給予百分之百的保障，這也是他能維持四房和諧的原因。胡漢龑也被問到如何維持多妻家庭的平穩與和諧時，他自豪表示體力是關鍵，64歲依舊是一尾活龍。他表示，除了平時愛吃海鮮保養，對那檔事早已養成習慣，甚至到「一天不做就很奇怪」的程度。胡漢龑幽默表示，男人體力一定要好，否則會被人在背後議論是「交很多女朋友的死老頭」。