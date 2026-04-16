今年白沙屯拱天宮媽祖進香報名人數突破46萬人，創下歷史新高，卻也引發秩序與素養爭議。一名已連續參與進香3年的香燈腳，今（16）日在臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」發文表示，早期白沙屯媽祖進香氛圍單純，大家互相提醒、珍惜資源，如今卻信眾出現排隊搶結緣品、重複索取福食、甚至影響交通的情況，讓他感嘆「看到了很多人性的貪嗔欲」，加上自身健康與家庭因素，讓他直言：「今年或許是最後一次陪媽祖走。」
跟隨白沙屯媽祖進香3年！香燈腳吐真心話：看到人性貪嗔欲
該名香燈腳發文分享經驗，回憶第一次參與進香時，內心相當純粹。當時雖然人數不少，但整體氛圍不擁擠，大家會彼此提醒注意安全，也會自發維護環境整潔，避免造成在地居民困擾，沿途提供的福食與結緣品也恰到好處，鮮少看到浪費或亂丟情況。他形容，那是一段邊走邊記錄、與自己對話的過程，是生命中難得的純粹體驗。
到了第二年，原PO開始意識到自身限制。當時為了跟上急行軍的腳步，勉強撐著前進，卻在隔天一早體力不支，只能坐在路邊無法動彈，最後搭火車先行到北港等待媽祖。他觀察到能跟上急行軍的人，無論體力或意志都令人佩服；而那些跟不上卻仍堅持徒步前行的香燈腳，也展現驚人的毅力與信念。這些畫面讓他深受感動，也成為他反思與學習的對象。
然而第三年再度參與，原PO卻看見不同面貌。他坦言，「看到很多人性的貪嗔欲」，部分香燈腳專門為了蒐集結緣品而來，只要出現較特別的物品就大排長龍，不顧是否影響隊伍前進或阻礙交通；也有人經過每個福食攤位都要拿一份，即使已經吃飽或剛領過類似食物，仍不斷索取，把他人的善意當成滿足私慾的來源。
沒素質香燈腳太多了！他嘆：今年或許是最後一次
更讓原PO感到無奈的是，有些人打著媽祖名義，卻無視交通規則與現場指揮，隨意佔用道路、影響當地居民通勤與生活，甚至在被提醒時還出現怒瞪、辱罵等行為，要求居民讓路。他感嘆，這些現象提醒自己，不是每個人都能做到內外一致，也不該被外在身分或群體光環掩蓋基本的道德與分寸。
原PO也進一步反思，進香的意義在於修心與學習，但若被名聲或形式牽著走，反而會偏離初衷。他希望透過分享這些觀察，提醒自己「莫忘初衷」，也讓更多人重新思考參與進香的真正意義。
至於未來是否持續參與，原PO坦言隨著年紀增長與慢性病影響，體力已逐漸跟不上，如果依賴搭車完成行程，反而失去徒步進香的核心價值。此外，家中毛小孩也逐漸年長，若長時間外出將照顧責任交給家人，等同犧牲陪伴時間，與原本祈求平安的初衷產生矛盾，因此他直言：「今年或許是我最後一次陪媽祖走了」。
儘管如此，原PO仍對這段旅程充滿感謝，認為媽祖帶給他的啟發遠超過言語所能表達。未來即使不再全程參與，也希望能在重要時刻前往廟埕陪伴，並期盼媽祖精神能透過進香持續傳遞，讓每一位香燈腳都不辜負這份信仰所承載的意義。
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該名香燈腳發文分享經驗，回憶第一次參與進香時，內心相當純粹。當時雖然人數不少，但整體氛圍不擁擠，大家會彼此提醒注意安全，也會自發維護環境整潔，避免造成在地居民困擾，沿途提供的福食與結緣品也恰到好處，鮮少看到浪費或亂丟情況。他形容，那是一段邊走邊記錄、與自己對話的過程，是生命中難得的純粹體驗。
到了第二年，原PO開始意識到自身限制。當時為了跟上急行軍的腳步，勉強撐著前進，卻在隔天一早體力不支，只能坐在路邊無法動彈，最後搭火車先行到北港等待媽祖。他觀察到能跟上急行軍的人，無論體力或意志都令人佩服；而那些跟不上卻仍堅持徒步前行的香燈腳，也展現驚人的毅力與信念。這些畫面讓他深受感動，也成為他反思與學習的對象。
沒素質香燈腳太多了！他嘆：今年或許是最後一次
更讓原PO感到無奈的是，有些人打著媽祖名義，卻無視交通規則與現場指揮，隨意佔用道路、影響當地居民通勤與生活，甚至在被提醒時還出現怒瞪、辱罵等行為，要求居民讓路。他感嘆，這些現象提醒自己，不是每個人都能做到內外一致，也不該被外在身分或群體光環掩蓋基本的道德與分寸。
原PO也進一步反思，進香的意義在於修心與學習，但若被名聲或形式牽著走，反而會偏離初衷。他希望透過分享這些觀察，提醒自己「莫忘初衷」，也讓更多人重新思考參與進香的真正意義。
儘管如此，原PO仍對這段旅程充滿感謝，認為媽祖帶給他的啟發遠超過言語所能表達。未來即使不再全程參與，也希望能在重要時刻前往廟埕陪伴，並期盼媽祖精神能透過進香持續傳遞，讓每一位香燈腳都不辜負這份信仰所承載的意義。
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