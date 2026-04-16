我是廣告 請繼續往下閱讀

▲舒華在被爆出和柯震東交往後，並未回應緋聞新聞，只在IG上連發三篇文感謝粉絲。 （圖／IG@yeh.shaa_）

韓國女團i-dle成員葉舒華和台灣演員柯震東昨（15）日被週刊爆出戀情，消息一出立刻引爆粉絲討論，網路討論瞬間炸鍋。在緋聞持續延燒之際，始終未對外發聲的舒華，昨晚首度更新IG、連發三篇貼文，感謝粉絲支持，對戀情傳聞隻字未提，被外界解讀為選擇不回應、懶得理和柯震東的緋聞。舒華昨日晚上在IG限時動態發文，但並不是回應緋聞，而是分享粉絲在她拍片期間，所準備的應援餐點與飲料，粉絲不但連工作人員的份都準備好，幫偶像做足面子，讓舒華感動寫下：「Thank you, my loves」、「Neverland（i-dle粉絲名）」，還配上紅色愛心符號。而柯震東在報導曝光後同樣沒有正面回應戀情，僅在IG限時動態貼出三個火焰符號。有網友認為這是在無聲回應不實爆料，但也有粉絲解讀為態度曖昧，語帶保留，並未完全否認，反而留下更多想像空間。至於經紀公司方面則顯得相對低調，柯震東經紀人回應表示：「公司沒聽說，無法回應莫名消息，謝謝。」對於戀情傳聞未進一步說明。兩人過去其實曾被發現有過交集，時間可追溯至2024年，當時舒華低調回台，並與陶晶瑩、李李仁、賈靜雯等人的聚餐合照，照片中驚見柯震東。雖然事後陶晶瑩有解釋雙方並不是一起約好的，只是剛好巧遇才一起吃飯，但也讓兩人的緋聞被認為並非空穴來風。