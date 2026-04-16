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國民黨主席鄭麗文日前訪問中國，並與中國領導人習近平進行會晤，不過，卻傳出此行共480萬費用，是由台灣民主基金會買單。對此，民進黨台北市議員簡舒培今（16）日批評，一邊幫中國說話，一邊用台灣的錢出國，這不是交流，是拿民主資源，補助親中表演。《鏡報》報導，鄭麗文此行訪問中國一共有35人，為期6天的行程，包括機票、住宿、膳食及零用金的費用共480萬，包括機票費用305萬、住宿、膳食及零用金編列155萬，另有20萬用來支出禮品和辦公雜支費用，而這整筆竟都是向由外交部捐助成立、由立法院長韓國瑜擔任董事長的台灣民主基金會申請補助，意味國民黨這趟訪中行，其實全由國庫買單。對此，簡舒培表示，鄭麗文跑去中國講「兩岸都是中國人」，現在傳出團費480萬，竟然由台灣民主基金會買單，也就是說，一邊幫中國說話，一邊用台灣的錢出國，「這不是交流，是拿民主資源，補助親中表演」。簡舒培直言，這不是單純的經費問題，而是價值與制度問題，台灣民主基金會的資源，應該用在深化台灣民主、強化國際連結，而不是替具高度爭議的訪中行程埋單。