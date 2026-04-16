台北新板希爾頓酒店表示，迎接母親節檔期推出餐飲優惠，其中「悅．市集」全日自助餐廳5月推出「媽媽專屬號碼日」優惠（不含5月9日至10日），凡身分證字號含「5」，享四人同行一人免費；而母親節當周週末5月9、5月10日餐價較高，每人1780元+10%，但是有加碼提供龍蝦位上服務。
台北新板希爾頓酒店推出母親節檔期餐飲優惠，其中「悅．市集」全日自助餐廳於整個5月（不含5月9日至10日）推出「媽媽專屬號碼日」優惠，凡身分證字號含「5」，享四人同行一人免費。
「悅．市集」全日自助餐廳餐價最高為假日午、晚餐每人1380元+10%，因免餐費者還要付服務費，因此等於現省最高1380元。另外，母親節週末5月9日至10日加碼提供龍蝦位上服務，每位餐價1,780+10%元。
母親節檔期加碼送龍蝦 還有這兩家飯店buffet
台北六福萬怡酒店「敘日全日餐廳」本季推出期間限定「沖繩假期．海味盛宴」，以沖繩飲食文化為靈感，集結多道南島風味料理，包括海葡萄章魚沙拉、南島風和牛塔可飯、沖繩黑糖味噌滷豚肉、沖繩章魚大阪燒等。另還有松葉蟹蝦湯拉麵、酥炸鮑魚海鮮天婦羅及現煎干貝搭野菇和風煮等。
母親節檔期成人每位價格維持1880元+10%，但是活動期間即5月2、3、9、10日的午餐、晚餐每位加贈蒜蓉蒸龍蝦一份，每桌也再贈限定流心巧克力球甜點一份。
而嘉義福容VOCO酒店「田園西餐廳」，也於5月9日至10日推出母親節限定Buffet，每位成人1680元＋10%，主打每人一份加贈「南歐紅霞焗龍蝦」，將龍蝦加上細煮慢燉的 Sofrito 紅椒醬汁與特製起司低溫慢焗製作。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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母親節檔期加碼送龍蝦 還有這兩家飯店buffet
台北六福萬怡酒店「敘日全日餐廳」本季推出期間限定「沖繩假期．海味盛宴」，以沖繩飲食文化為靈感，集結多道南島風味料理，包括海葡萄章魚沙拉、南島風和牛塔可飯、沖繩黑糖味噌滷豚肉、沖繩章魚大阪燒等。另還有松葉蟹蝦湯拉麵、酥炸鮑魚海鮮天婦羅及現煎干貝搭野菇和風煮等。
母親節檔期成人每位價格維持1880元+10%，但是活動期間即5月2、3、9、10日的午餐、晚餐每位加贈蒜蓉蒸龍蝦一份，每桌也再贈限定流心巧克力球甜點一份。
而嘉義福容VOCO酒店「田園西餐廳」，也於5月9日至10日推出母親節限定Buffet，每位成人1680元＋10%，主打每人一份加贈「南歐紅霞焗龍蝦」，將龍蝦加上細煮慢燉的 Sofrito 紅椒醬汁與特製起司低溫慢焗製作。
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