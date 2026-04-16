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洛杉磯道奇隊於今（16）日在主場迎戰紐約大都會隊。本場比賽大谷翔平（31歲）將以「投手專注」模式掛帥先發，這不僅是他加盟道奇後的第3次登板，更是自2021年以來、睽違5年再度「封印二刀流」純粹以投手身分出賽。賽前，道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）在說明這項決定時，更維妙維肖地模仿了大谷當下的反應，引發媒體熱烈討論。羅伯斯總教練在賽前解釋，由於大谷於13日的比賽中右肩遭到時速151公里的觸身球擊中，雖然身體無大礙，但為了保險起見，教練團、防護員及投手教練共同決議讓他在今日僅專注於投球。當記者問及大谷得知這項決定時的反應，羅伯斯隨即展現幽默感，現場表演起「臉部模仿」。他睜大雙眼、露出極度驚訝的表情，完美還原大谷當下的反應，引發新聞發布室一陣爆笑。羅伯斯笑稱：「我昨晚傳達這項決定時，他完全理解。雖然若沒被砸到，他今天本來會照常擔任先發投手兼指定打擊，但這次讓他專注於投球，對他的身體與心理健康都有正面幫助。」這是大谷翔平自2021年5月28日對陣運動家隊以來，再度不進入打擊順序、僅以投手身分上場。特別的是，今日適逢大聯盟紀念首位非裔球員功績的「傑基·羅賓森日」（Jackie Robinson Day），所有球員都將穿上永久欠番的「42」號球衣。事實上，大谷自旅美首年（2018年）就希望能以投手身分在羅賓森日登板，當時卻因天氣酷寒取消，讓他遺憾多年。如今時隔8年，大谷終於如願以償，穿上42號球衣在投手丘上發揮。為了配合大谷今日的「單刀」出擊，道奇隊也調整了打線，指定打擊職位由新秀拉辛（Dalton Rushing）擔任。以下為今日道奇隊先發陣容：右外野手 塔克（Kyle Tucker）一壘手 弗里曼（Freddie Freeman）捕手 史密斯（Will Smith）左外野手 赫南德茲（Teoscar Hernandez）三壘手 曼西（Max Muncy）中外野手 帕黑斯（Andy Pages）指定打擊 拉辛（Dalton Rushing）游擊手 金惠成（Kim Ha-seong）二壘手 弗里蘭（Alex Freeland）先發投手：大谷翔平這場比賽不僅是大谷翔平傷後的回穩之戰，也是他在歷史紀念日中的重要里程碑。雖然大谷近期連續兩場比賽無安打，但道奇球團期望透過這次單純化的任務，能讓他的右肩傷勢與投球狀態同步調整至最佳。