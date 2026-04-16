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香燈腳求洗澡、住宿遭拒絕態度差！土庫鳳山寺發聲：人力不足、暫停開放

結果有些香燈腳口出惡言、態度惡劣，讓廟方不忍了直接發出聲明開砲。

目前沒有開放住宿、沐浴的服務，每天就是晚上9點準時關廟門。

但提供服務不是義務，來電以及到現場都不要口出惡言、態度惡劣，現在你逞兇鬥狠，也不會改變不開放的事實。」

▲土庫鳳山寺近日電話被香燈腳打爆，要求要借宿或者洗澡，廟方人力因為不足拒絕，卻有香燈腳口出惡言。（圖/土庫鳳山寺臉書）

土庫鳳山寺遭香燈腳轟炸心寒開砲！「不用情緒勒鎖別人信仰你的信仰」

那為什麼沒辦法自律到人力不足但環境整潔？我們遇到的就是都不自律，我們就是遇到了。

請問哪一家老闆聽到員工說，因為要去迎媽祖會願意准假的？

▲土庫鳳山寺拒絕香燈腳洗澡、借宿遭轟炸，心寒開砲表示：「如果因為我們不開放就被報應，那這尊神一點都不神了。」（圖/土庫鳳山寺臉書）

不情緒勒索別人信仰你的信仰，我們有我們自己祀奉的神，我也是只能告訴你，誠心三柱香敬奉眾神，如果因為我們不開放就被報應，那這尊神一點都不神了

白沙屯媽祖進香活動今（16）日迎來重頭戲，鑾轎將於中午前進入北港，隨行的香燈腳有數萬人，然而過程當中爆發香燈腳和沿途經過的廟方「鳳山寺」出現爭執，有許多信徒打爆雲林縣土庫鳳山寺的電話，要求可不可以洗澡及借宿，結果遭到廟方拒絕而不能理解，還有人口出惡言。對此，土庫鳳山寺廟方也發出聲明表示：「不開放是因為人力不足，提供方便並不是義務，現在就算你逞兇鬥狠，也改變不了不開放的事實。」白沙屯媽祖進香活動進入第四天，終於即將抵達北港朝天宮，沿途行經雲林土庫鳳山寺時，有許多香燈腳想要洗澡、住宿，就打電話到附近廟方「鳳山寺」詢問，也有人到現場詢問，是否可以借洗澡、住宿一晚等，但廟方因為人力不足，現在只有廟婆顧廟因而拒絕，鳳山寺廟方表示：「現在廟內僅廟婆顧廟，無法顧接電話又顧現場，為了避免困擾，特此發文，開放是體諒漫漫長路，資源不多，我們碰巧有適合的條件，給予方便，確實是一種短暫但充足的資源；不開放是人力不足，無暇顧及本寺的環境及設施，鳳山寺廟方說，寺廟的本質，是供人拜拜安定人心，不是借睡覺、借洗澡，碰巧有空間，又在必經之路，是否開放這個問題，我們都有問過主神也開會討論過，人力不足就是很現實很殘忍，鳳山寺廟方提到，有人說我們有政治色彩，按照什麼黨派選擇信徒，我們可以大聲地說，我們0政府補助、0政治介入。「廟方志工們南北二路、士農工商，是真的很難，難道我今天要去你家玩，你是要我直接出現在你家門口，還是希望我有電話預約？」鳳山寺強調：「，這條路上有多少人，手心向下，近年把手收回，一昧檢討別人不改變自己，那只會重蹈覆徹，越演越烈，未來只會更多受害人，我們是第一個提出異音的人，但如果逆風說實話，可以讓一部分的人清醒，那也算是功德無量了！」