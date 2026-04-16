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前民眾黨立委李貞秀4／13遭開除黨籍，同步失去不分區立委資格，她隔日上政論節目爆氣怒嗆黨主席黃國昌主導逼退她，引發輿論熱議，網友接著翻出，4／15生日的李貞秀恰巧是牡羊座，完美應證「占星國師」唐綺陽4／9的預言：「該爆的秘密，以為壓得住的委屈，就像水蒸氣要衝開鍋蓋一樣，再也壓不住」，讓大批網友紛紛朝聖！李貞秀近日接連上政論節目怒嗆黃國昌，爆料黨團幹部陳智菡、新竹市長高虹安等人，完美印證唐綺陽上周發文直指：「4／10眼睛一睜開，火星就進牡羊了。在這強大、不掩藏的能量下，該爆的秘密，以為壓得住的委屈，就像水蒸氣要衝開鍋蓋一樣，再也壓不住，這能量的轉換，意味『劇情將翻篇』，而且翻得很直接、很快，因為已知客氣無用，不如捲起袖子來直接開幹！」唐綺陽還提到：「不客氣、不溫情、也不假裝，就做自己想做的，對得起自己最重要，就算被批評自私也不在意，何必活在別人的眼光？假裝客氣太累、太耗損，有些人就要大白話的讓他們知道，我、何、必！！繫好安全帶，不演的火牡羊要來囉！」該篇占星文神預言牡羊座的李貞秀狀態，吸引大批網友留言朝聖：「太神了」、「妳好準」、「穿Dior火氣很大」、「國師根本先知」、「對啊何必呢」、「太威啦」等。