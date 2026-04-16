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費城76人隊今（16）日在附加賽展現強大韌性，儘管當家球星「大帝」恩比德（Joel Embiid）因腹部傷勢缺陣，但在傳奇名宿艾佛森（Allen Iverson）親臨現場見證下，靠著馬克西（Tyrese Maxey）、喬治（Paul George）及探花郎艾奇庫姆（VJ Edgecombe）三巨頭聯手發威，終場以109：97擊潰奧蘭多魔術隊，以東區第7種子身分重返季後賽，首輪將挑戰東區龍頭波士頓塞爾提克。本季76人走得艱辛，不僅核心傷病不斷，喬治還曾面臨禁賽挑戰，但最終仍繳出45勝37敗的成績。今日關鍵生死戰，馬克西展現領袖風範，即便魔術隊派出薩格斯（Jalen Suggs）貼身防守，馬克西全場仍繳出25投11中，攻下全場最高31分並外帶6助攻，成為帶動球隊進攻的發動機。喬治今日展現頂級3D球星價值，雖然下半場出手次數不多，但全場繳出16分、5籃板、5助攻及2抄截的全能數據。更重要的是，他在防守端成功壓制魔術核心班凱羅（Paolo Banchero），讓後者全場22投僅7中，徹底斷絕魔術的反撲氣焰。而去年首輪第三順位選進的探花郎艾奇庫姆，雖然上半場手感冰冷僅拿6分，但下半場找回準星，全場狂轟19分、11籃板的雙十表現，證明自己已具備季後賽等級的抗壓性。加上烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）與替補中鋒德拉蒙德（Andre Drummond）適時挹注火力，76人展現出比魔術更優異的團隊默契。順利擊敗魔術後，76人鎖定東區第7名，將在季後賽首輪強碰由塔圖姆（Jayson Tatum）與布朗（Jaylen Brown）領軍的波士頓塞爾提克。這對宿敵的對決點燃了費城球迷的熱情，目前的變數在於恩比德能否在首輪及時回歸滿血復活。對於魔術隊而言，落敗後仍有一線生機，他們將與第9名與第10名的勝者進行生死戰，爭奪東區最後一張季後賽門票。