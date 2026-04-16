我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台鐵明天海線南下加開12班次，最北可從七堵上車。（圖／台鐵提供，2026.04.16）

▲台鐵明天海線北上加開11班次，最南從屏東潮州出發。（圖／台鐵提供，2026.04.16）

▲大甲鎮瀾宮週邊明天進行交通管制，車輛無法通行。（圖／台中市警局提供，2026.04.16）

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香將於明晚起駕，台中市政府提供朝富線（往返台中市區）及大甲市區環線（美人山營區、大甲國小線）免費接駁服務，台鐵公司也配合加開海線自強號4列次、區間快車19列次，並暫停兩鐵環保業務，提醒民眾暫勿攜腳踏車上火車。2026年大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香將於17日晚間22時05分起駕，展開9天8夜的徒步遶境，沿途行經台中、彰化、雲林、嘉義，總行程約340公里，屆時將吸引眾多信眾參與。到大甲鎮瀾宮最方便的方式是搭火車，出大甲火車站步行約6分鐘即可抵達廟埕，台鐵公司配合遶境活動期間加開班次，加強疏運量能，明天從下午3點到深夜近12時，都有列車行經。往年有不少信眾選擇跟著大甲媽走一段路，清晨走到大肚車站（約25公里），或一路步行到彰化車站（約40公里）才搭火車離開。台鐵公司提醒，17日與回鑾的25、26日，暫停受理彰化至竹南間海線各站（含成追線列車的海線區間）兩鐵環保業務（攜車袋折疊式腳踏車除外），請民眾暫勿攜帶自行車上火車。在公路接駁部分，台中市政府交通局規劃3條免費接駁專車路線，包含台中市區的「朝富停車場（老虎城）－大甲體育場」、「美人山營區停車場－大甲高中」及「大甲國小－大甲體育場」。大甲鎮瀾宮週邊管制車輛通行，自市區出發的民眾可搭乘「朝富線」至大甲體育場後，再轉乘「大甲國小線」接駁車至大甲國小，步行約10分鐘即可抵達鎮瀾宮；若自行開車前往者，建議將車輛停放在美人山營區停車場，再轉乘「美人山線」接駁車至大甲高中，步行約8分鐘即可抵達。