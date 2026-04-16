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民眾黨開除前不分區立委李貞秀黨籍，讓李貞秀大為不滿，上政論節目開始大反攻，嗆爆民眾黨主席黃國昌跟陳智菡。有人當成政壇醜聞、有人當成笑話一齣，表面上看來，這是一場黨紀處分，但若抽絲剝繭，真正該被檢視的，恐怕不是個人言行，而是整個民眾黨運作的制度問題。首先，最關鍵的一個問題是：李貞秀是誰提名為不分區立委的？答案再清楚不過，正是民眾黨本身。既然如此，當初提名過程中，是否有嚴謹的審查機制？對其政治理念、操守與穩定性是否有充分評估？不分區立委代表的是政黨門面，更是價值的延伸，如果連最基本的把關都未落實，那麼今日的爭議，難道不是早已埋下伏筆？更耐人尋味的是，李貞秀在過去一度是被「全黨力挺」的對象，甚至在外部壓力下成為共同防禦的標的；然而當她開始公開批評黨內運作，甚至提出對黨不利的指控後，卻迅速被定性為「違紀」、「傷害黨譽」，並遭到開除。這樣的轉變，難免讓人質疑：這究竟是紀律問題，還是立場問題？本案最大爭議，在於李貞秀是否曾以辭職為條件要求金錢補償。民眾黨方面指控明確，當事人則全盤否認，並要求公開會議錄音自證清白。在資訊透明已成基本要求的今天，若真有明確證據，公開以釋疑，應是最直接也最有說服力的作法；反之，若僅止於片面說法，卻祭出最嚴厲的黨紀處分，程序正義是否完備，自然會受到社會檢驗。更值得注意的是，作為黨主席的黃國昌，在整起事件中的角色顯得格外關鍵。面對外界質疑與當事人反駁，他多以「不必理會政治口水」、「不必討論不重要的人事物」輕輕帶過，卻未見積極以具體事證與完整說明來回應爭議。黃國昌不理會李貞秀，不僅讓外界看到政黨如何對待曾是同志及不分區立委的黨員，更看到一個無法在黨內討論不同聲音，與無法在黨內制度下妥善處理的窘況。一個缺乏制度約束、過度依賴個人權威的政黨，最終往往難以擺脫內耗與分裂的循環。若此趨勢持續，民眾黨逐漸走向過去小黨反覆內鬥、聲量消散的老路，恐怕只是時間早晚的問題。進一步而言，李貞秀事件所暴露的，是民眾黨內部制度的薄弱。從提名把關到事後處分，似乎缺乏一套穩定且可被信任的規範，許多重大決策更像是依賴少數核心人物的意志。當制度無法發揮作用，最終就只能落入人治的循環，而這正是所有標榜「新政治」的政黨，最應避免的陷阱。回到最根本的提問：誰讓李貞秀變成今天的李貞秀？或許答案並不在個人，而在於一個未能建立完善制度的政黨本身。當提名不嚴、監督不足、處分失衡、充滿人治，所有問題最終都會反噬組織自身。這起事件，看似鬧劇，但映照的是民眾黨最不堪的問題，就看黃國昌願不願意面對了。●作者：賈程年／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com