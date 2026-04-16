總統賴清德將於4／22出訪友邦史瓦帝尼王國，中國國台辦昨（15）日一貫強硬重申「一個中國原則」，反對任何在國際上製造「兩個中國」、「一中一台」或「台獨」的作法。對此，我外交部今嚴正重申，中華民國台灣為主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，並譴責中國對台灣粗暴野蠻的打壓，企圖封鎖台灣的外交空間，扼殺我國際人格，不僅無助於兩岸關係良性發展，也傷害台灣人民的權益。

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針對國台辦言論，外交部今嚴正重申，中華民國台灣為主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，我國總統出訪既符合國際慣例，也是常態，中國無權置喙。賴總統是中華民國台灣民選的國家元首，更不容許中國惡意污衊。

外交部表示，我國有權利自主選擇與世界各國交往及發展關係，不接受任何國家以任何理由干涉或打壓，更不會因為遭到恫嚇或干預就自我設限。即使威權政府持續擴張並加重脅迫，台灣不會退縮，只會更勇敢走向世界。

外交部更譴責，中國對台灣粗暴野蠻的打壓，企圖封鎖台灣的外交空間，扼殺我國際人格，不僅無助於兩岸關係良性發展，也傷害台灣人民的權益。外交部呼籲北京當局立即停止，不要一再成為國際社會的麻煩製造者，以及兩岸關係的破壞者。

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胡郁欣編輯記者

政大畢業後第一份工作即投入媒體實務，長期追蹤產業與科技發展，關注政治、社會議題，也曾任口筆譯者。這些年累積的經驗讓我在採訪和寫作上養成專注、細緻且快速應變的能力。工作之餘，我喜歡運動、爬山、去海邊、看...