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總統賴清德將於4／22出訪友邦史瓦帝尼王國，中國國台辦昨（15）日一貫強硬重申「一個中國原則」，反對任何在國際上製造「兩個中國」、「一中一台」或「台獨」的作法。對此，我外交部今嚴正重申，中華民國台灣為主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，並譴責中國對台灣粗暴野蠻的打壓，企圖封鎖台灣的外交空間，扼殺我國際人格，不僅無助於兩岸關係良性發展，也傷害台灣人民的權益。針對國台辦言論，外交部今嚴正重申，中華民國台灣為主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，我國總統出訪既符合國際慣例，也是常態，中國無權置喙。賴總統是中華民國台灣民選的國家元首，更不容許中國惡意污衊。外交部表示，我國有權利自主選擇與世界各國交往及發展關係，不接受任何國家以任何理由干涉或打壓，更不會因為遭到恫嚇或干預就自我設限。即使威權政府持續擴張並加重脅迫，台灣不會退縮，只會更勇敢走向世界。外交部更譴責，中國對台灣粗暴野蠻的打壓，企圖封鎖台灣的外交空間，扼殺我國際人格，不僅無助於兩岸關係良性發展，也傷害台灣人民的權益。外交部呼籲北京當局立即停止，不要一再成為國際社會的麻煩製造者，以及兩岸關係的破壞者。