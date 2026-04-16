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前民眾黨立委李貞秀遭開除黨籍後，連番登上各大政論節目展開爆破，直指黨內存在權力鬥爭，砲口更對準黨主席黃國昌、立院黨團主任陳智菡、前副秘書長許甫等人，並喊話相關人士「不要再去煩柯文哲」。對此，柯文哲前攝影官潘俊霖示警，李貞秀不要再認為自己的離職跟柯文哲無關，更不要天真地認為柯文哲會給她一個公平正義。潘俊霖表示，觀察了2天，李貞秀到現在還認為柯文哲是一個好人，期盼著柯文哲會給她一個公道，這是很多人離開民眾黨初期會出現的症狀，當年自己也曾經犯過這樣的病症。一將功成萬骨枯，柯文哲多次說過，他用人的哲學是「來者不拒，去者不留」，也曾經說過他自己不會處理「人」的問題，這些是柯文哲多次對外所講過的話。潘俊霖續指，而真實情況是，他當年曾經幾次幫年輕幕僚求情，對柯說台北市政府有那麼多的職缺，為什麼國民黨時期的約聘雇可以繼續留任，而那些曾經幫柯打選戰、打天下、在街頭為了柯風吹雨淋的年輕人，沒有給他們一份工作？柯文哲對潘說，革命的列車有人下車，就會有人上車，當年出來打選戰為了應該是理念，如果貪圖一份工作，就是有企圖的參與。潘俊霖提到，大家可以回想一下，柯文哲到最後對外聲稱，他一個人帶著蔡壁如從台大醫院走進台北市政府，臭屁胡扯自己清高的假象。潘俊霖直言，當年他看過各種例子，在職的時候覺得不會輪到自己；離職後，剛開始只是上網痛罵蔡壁如，但很多人跟潘俊霖說，蔡壁如沒有旨意，不敢大刀闊斧地砍他。「一開始還認為，柯文哲不會如此對待我，所以不曾批評過柯文哲，就跟現在的李貞秀一樣。」潘俊霖強調，直到後來朋友給他看了，柯文哲給別人的line訊息內容，自己才覺醒。所以，李貞秀不要再認為她的離職跟柯文哲無關，更不要天真的認為柯文哲會給她一個公平正義。