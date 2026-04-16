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▲大谷翔平近期在賽場上勢不可擋。打擊方面，他在11日對陣遊騎兵隊的比賽中，達成連續44場比賽上壘的壯舉，正式超越2009年由名將鈴木一朗（Ichiro）保持的紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

▲2024年8月的公仔日，大谷僅讓愛犬「Decoy」登場。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平（31歲），開季以來以「二刀流」模式達成多項傲人紀錄，雖然是鎂光燈關注焦點，但他在私生活方面相當注重，其愛女即將於本月19日滿1歲，大谷翔平至今仍嚴格落實「隱私防線」，拒絕讓女兒在鏡頭前曝光。即便大聯盟（Major League Baseball）文化盛行讓家屬站上最前線，大谷仍堅守承諾，全力捍衛家人的安全與私生活。大谷翔平近期在賽場上勢不可擋。打擊方面，他在11日對陣遊騎兵隊的比賽中，達成連續44場比賽上壘的壯舉，正式超越2009年由名將鈴木一朗（Ichiro）保持的紀錄，成為日本旅美球員中的第一人。投手表現同樣趨於完美。截至目前兩場登板中，他在1日對戰守護者隊投出6局僅被敲1安、無失分的優質內容奪得首勝；9日面對藍鳥隊也交出6局失1分的強勢表現。美職研究家友成那智（Nachi Tomonari）分析，大谷目前的投打平衡極佳，球團計畫在7月視情況調整其投手工作量，以確保他能在10月季後賽達到巔峰。在道奇隊盛行的「公仔日」（Bobblehead Day）中，球員家屬受邀擔任開球儀式嘉賓已是傳統。例如捕手史密斯（Will Smith）的兩位年幼女兒就曾登台亮相。然而，大谷翔平對此卻有不同的堅持。2024年8月的公仔日，大谷僅讓愛犬「Decoy」登場。據了解，球團當時亦曾徵詢其妻真美子（Mamiko）的意願，但大谷夫婦經討論後，決定將始球式的珍貴機會轉讓給一位正與心臟疾病奮鬥的少年。這種低調且溫暖的作風，再次顯現了大谷對家庭隱私的謹慎心態。大谷翔平於2025年4月19日對外宣布女兒出生的喜訊，如今愛女即將迎來1歲生日，但外界至今未曾見過她的盧冠。雖然大谷偶爾會在社群媒體分享女兒纖細手腳的照片，或在訪談中流露父愛，但對於保護臉部不曝光的立場極其堅定。在美國記者看來，自從2024年新居位置遭媒體過度曝光引發安全疑慮後，大谷對家人隱私的防範已提升至最高等級。2025年11月曾有民眾試圖在球場偷拍真美子與女兒，當時不僅引發輿論抨擊偷拍者「厚顏無恥」，當地媒體也紛紛發聲支持大谷的立場。