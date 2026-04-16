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兒盟提到，我們不斷問自己怎麼做可以讓整個制度更周全。2年來，我們全面檢視且修正涵蓋超過25種服務的工作流程，其中最關鍵的包括

風險複判：

異狀評估：

兒虐辨識：

台北市1歲男童剴剴遭保母劉彩萱虐死、兒福聯盟前社工陳尚潔被控任內訪視失職。台北地院審結，今（16）日判陳女過失致死2年，偽造文書無罪，可上訴。而兒盟也發布最新聲明。兒福聯盟前社工陳尚潔被控任內訪視失職，今日台北地院審結判陳女過失致死2年，偽造文書無罪。兒盟發布最新聲明回應，以「剴剴對不起」為題，內容提到「今天，法院對剴剴案社工做出一審判決。這段日子以來，我們每個人心裡都很沈重。一個孩子在我們的服務過程中離開，是我們所有同仁心中最深、最無法抹平的遺憾與傷痛。我們也虛心接受外界所有的批評和檢討。在愛孩子的共識下，我們需要再次說聲——剴剴，對不起。」兒盟說明，透過司法調查，我們知道保母施虐的惡行，對於孩子在那段時間所承受的折磨與苦痛，我們有滿滿的悲痛與不捨，2年來我們不斷省思，若當時在服務流程與督導管理制度有所不同，「會不會就可以早一點識破保母的謊言，發現孩子遭受虐待的處境？」中高風險案件，指派督導、主管或資深社工陪伴第一線社工一同訪視個案，降低個人主觀判斷的偏誤。6歲以下兒童的案件，則指派直屬主管以外的第二位資深社工人員進行風險複判與處遇方向討論；孩子受傷或有異狀時，由2位主管一起判斷風險及處遇方式，必要時請外部專家，如醫師協助判斷；在兒盟，現在每一位社工都定期接受兒虐辨識訓練，確保敏銳度。這些改變，雖然救不回剴剴，但我們會竭盡所能預防有下一個孩子受害。兒盟提到，對於今日法院一審判決的結果，我們感到無比沉重，遺憾社會安全網的破碎，最後由第一線社工個人承擔全責。我們將尊重當事社工和律師是否上訴的決定，陪社工走接下來的每一步，同時我們會帶著這份警惕，繼續深耕服務每個孩子。