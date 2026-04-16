LINE上月底宣布聊天室推出全新大改版，在聊天室上加入好友頁面，還能快速查看相簿。近日再度大規模的推送給更多人使用，但用戶反應卻很兩極，有不少用戶大讚新功能貼心，可以快速找到好友、壽星等，但也有「苦主」崩潰哀號介面會一直跳，甚至崩潰想退回舊版本。

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▲LINE改版後會在聊天頁面上加入好友標籤，方便用戶更快速尋找好友名單。（圖／翻攝LINE台灣官網）
▲LINE改版後會在聊天頁面上加入好友標籤，方便用戶更快速尋找好友名單。（圖／翻攝LINE台灣官網）
根據LINE官方公布的最新資訊，只要用戶更新至LINE 26.4.0（含）以上版本，打開App時就會跳出由人氣角色熊大引導的互動說明頁，帶來三大新功能：

1.新增好友分頁：直接在聊天頁面就能快速切換至好友名單，省去過去要在主頁與聊天頁面間來往返尋找的麻煩。

2.快速查看所有相簿：在好友分頁的下方新增了相簿展示區，找尋特定聊天室分享的照片時能一目了然。

3.右上角「＋」按鍵集結常用功能：把加入好友、建立聊天室，以及大家最需要的「全部標記為已讀」等常用功能，通通收納在一起，讓操作更直覺。

隨著新版本的發布，網友們的使用呈現兩極化，有網友開心表示：「LINE的新功能超讚，終於把這些聊天分開了」、「現在找壽星更方便了」。不過，也有大批不習慣新介面的用戶抱怨連連直呼：「LINE更新真的無敵難用」、「按聊天那都跳來跳去的」，甚至有人崩潰急問：「有人知道怎麼回去上個版本嗎」。

如果手機已經更新了卻還沒看到上述新介面，也不用太著急。LINE官方特別說明，因為這是一項重大更新，為了確保系統穩定度與使用順暢，採取的是「批次發布」模式，即使已經下載了最新版本的LINE，仍可能需要等候分批推送，才能在自己的手機上體驗到全新功能。

▲LINE 聊天頁面推出全新改版，新增「好友分頁」、「所有相簿」入口，並將各項常用功能集中收納。（圖／翻攝官網）
▲LINE 聊天頁面推出全新改版，新增「好友分頁」、「所有相簿」入口，並將各項常用功能集中收納。（圖／翻攝官網）

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周淑萍編輯記者

現為《NOWnews今日新聞》資深記者，主跑科技、醫療。

記者經歷從《蘋果日報》為起點，同時伴隨著iPhone發展史，從蘋果 iPhone 3 開始持續到現在，每一代、每一年推出的iPhone 都沒錯過。信仰加值的每一年，除...