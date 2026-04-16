LINE上月底宣布聊天室推出全新大改版，在聊天室上加入好友頁面，還能快速查看相簿。近日再度大規模的推送給更多人使用，但用戶反應卻很兩極，有不少用戶大讚新功能貼心，可以快速找到好友、壽星等，但也有「苦主」崩潰哀號介面會一直跳，甚至崩潰想退回舊版本。
根據LINE官方公布的最新資訊，只要用戶更新至LINE 26.4.0（含）以上版本，打開App時就會跳出由人氣角色熊大引導的互動說明頁，帶來三大新功能：
1.新增好友分頁：直接在聊天頁面就能快速切換至好友名單，省去過去要在主頁與聊天頁面間來往返尋找的麻煩。
2.快速查看所有相簿：在好友分頁的下方新增了相簿展示區，找尋特定聊天室分享的照片時能一目了然。
3.右上角「＋」按鍵集結常用功能：把加入好友、建立聊天室，以及大家最需要的「全部標記為已讀」等常用功能，通通收納在一起，讓操作更直覺。
隨著新版本的發布，網友們的使用呈現兩極化，有網友開心表示：「LINE的新功能超讚，終於把這些聊天分開了」、「現在找壽星更方便了」。不過，也有大批不習慣新介面的用戶抱怨連連直呼：「LINE更新真的無敵難用」、「按聊天那都跳來跳去的」，甚至有人崩潰急問：「有人知道怎麼回去上個版本嗎」。
如果手機已經更新了卻還沒看到上述新介面，也不用太著急。LINE官方特別說明，因為這是一項重大更新，為了確保系統穩定度與使用順暢，採取的是「批次發布」模式，即使已經下載了最新版本的LINE，仍可能需要等候分批推送，才能在自己的手機上體驗到全新功能。
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1.新增好友分頁：直接在聊天頁面就能快速切換至好友名單，省去過去要在主頁與聊天頁面間來往返尋找的麻煩。
2.快速查看所有相簿：在好友分頁的下方新增了相簿展示區，找尋特定聊天室分享的照片時能一目了然。
3.右上角「＋」按鍵集結常用功能：把加入好友、建立聊天室，以及大家最需要的「全部標記為已讀」等常用功能，通通收納在一起，讓操作更直覺。
隨著新版本的發布，網友們的使用呈現兩極化，有網友開心表示：「LINE的新功能超讚，終於把這些聊天分開了」、「現在找壽星更方便了」。不過，也有大批不習慣新介面的用戶抱怨連連直呼：「LINE更新真的無敵難用」、「按聊天那都跳來跳去的」，甚至有人崩潰急問：「有人知道怎麼回去上個版本嗎」。
如果手機已經更新了卻還沒看到上述新介面，也不用太著急。LINE官方特別說明，因為這是一項重大更新，為了確保系統穩定度與使用順暢，採取的是「批次發布」模式，即使已經下載了最新版本的LINE，仍可能需要等候分批推送，才能在自己的手機上體驗到全新功能。