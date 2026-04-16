我是廣告 請繼續往下閱讀

錢、謊言、錄音帶？民眾黨的「貞秀之亂」越演越烈，到底有沒有要「分手費」、兩造雙方誰說的謊比較多、那一場密室會議有沒有錄音帶？毫無營養的喧囂塵上！這些，都是民眾黨的茶壺風暴，但更嚴肅的課題卻是憲政的重大破口，怎麼會有如此素質的所謂不分區立委、而中間雖然牽扯到錢的問題還是各說各話，令人驚恐的是：什麼時候所謂的「政黨比例代表制」之不分區國會議員，竟然和金光閃閃扯到了如此緊密的關聯？這是令人悲傷的發展，民主政治發展到變成「金主政治」之後，民主選舉的代表性，在百年以來就令很多人疑慮。特別是派閥政治壟斷、選舉制度的趨向大黨和世家與金主主控，選舉結果的代表性就備受質疑。特別是「多數就贏」會產生一個很嚴重的「民主黑數」，只要有50.1%的選票，對立面的49.9%意見就被犧牲了，因此從歐洲民主發源地陸陸續續產生了「比例代表制」，保障少數意見和扶植少數黨的制度和落實。台灣很可悲，這樣的不分區設計，很快就變成是兩大黨擺平提名紛爭的「疏洪道」，制度原本設計的社會賢達和少數族群代表的意義無存，沒想到在柯文哲的所謂「超越藍綠」還真的更上一層樓，透過這次的貞秀之亂還有先前的郭台銘，可以推薦高虹安以及新光公主吳欣盈的不分區任命，沽之哉、沽之哉的惡行惡狀，令人掩鼻而過。如今搞上個李貞秀，更是自取其辱與玩火自焚的報應！哈哈哈，大笑三聲，民眾黨糗大了，什麼「戰神」或「戰狼小姐姐」根本不夠看，碰到真正有「戰狼血統」的李貞秀，只見全面重挫，被轟到猶如豬八戒照鏡子，裡外不是人。李貞秀目前才五十歲出頭，這個年紀應該沒有參與過「紅衛兵」，但是否曾參與過「紅小兵」？不得而知，但對付黃國昌和陳智菡，在政論節目上展現的游刃有餘。這樣的局面，其實是民眾黨自取其辱，想要用小聰明結果自取其辱的後果。李貞秀真正的爭議，所謂「言行」根本不是核心關鍵，她的最大爭議就是《國籍法》以及因此產生的「國家忠誠」重大疑慮。民眾黨不敢面對核心問題，找了「檢舉高虹安」以及「言行不當」的掩耳盜鈴說法，只是讓人看笑話。說穿了，李貞秀原本就是急診部出身的柯文哲「耗材」習性之產物，她的國籍問題再怎麼拖延，頂多就任滿一年，就會因為沒有辦法拿出放棄中華人民共和國的國籍證明文件而出包，立委資格必然喪失。民眾黨本身無差，就是繼續遞補，依然是八名立委。然而把李貞秀推到最前面，可以分散大家針對柯文哲和黃國昌權力矛盾的討論，也可以稀釋柯文哲一審判決書出爐後的廣泛討論，這才是柯文哲和黃國昌，前一陣子遲遲不處理李貞秀問題的最可能算計。更險惡的算計，也不是什麼和國民黨競爭陸配支持的考量，現在李貞秀和民眾黨弄成這麼難看，哪有保障陸配參政權可言！也未必全是可能要顧忌支持李貞秀的背後靈勢力，因為現在還是用很可笑的理由處理掉李貞秀了，背後靈還是得罪了！回顧李貞秀爭議的整個過程，真正最險惡的算計是「挑戰中華民國台灣主權獨立是否要進入法理『改變現狀』」的借勢藉端讓台灣陷入困境。李貞秀的問題是在於基於台海八十多年的特殊歷史情境和國際地緣政治架構的顧忌之下，《兩岸關係條例》有一些無法立刻就正式在法律明文界定中華民國和中華人民共和國不僅僅是「互不隸屬」，本身就是各自主權獨立的政治實體。但是如果要解決李貞秀問題，台灣政府卻不能主動修改《兩岸關係條例》把兩岸互不隸屬的現狀變成明文的法條，這樣子就變成是「單方面主動改變現狀」，美國方面也將很難和習近平給予安撫，兩岸會因此更加進入戰爭螺旋的白熱化。所以柯文哲才會故意「讓子彈飛」，修法處理李貞秀，兩岸緊張必急遽升高，不處理李貞秀，執政黨和李貞秀的無解爭端天天上演，難看，都可以讓民眾黨和柯文哲混水好摸魚。只是他們沒想到摸魚摸到大白鯊，「戰狼血統」的李貞秀一旦反撲，「戰神」或「戰狼小姐姐」只是被壓在地板上磨擦。●作者：黃創夏／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com