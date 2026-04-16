監察院今（16）日公布最新一期廉政專刊，其中包括彰化縣議會議長謝典霖，其申報土地9筆、建物8筆，存款493萬餘元、有價證券申報1540萬餘元（以每股票面價額10元計），鍾愛鋼鐵股允強，手持922張，以昨日收盤成交價20.55元計算，現值近1900萬元。而過去謝典霖曾透露花費千萬購買「籃球之神」喬丹球員卡，但並未在此次財產申報揭露。

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▲謝典霖過去曾拍影片秀出球員卡蒐藏，曾以40至50萬美金購買喬丹球員卡。（圖／翻攝自謝典霖臉書）
▲謝典霖過去曾拍影片秀出球員卡蒐藏，曾以40至50萬美金購買喬丹球員卡。（圖／翻攝自謝典霖臉書）
監察院今日公布最新一期廉政專刊，其中包括彰化縣議會議長謝典霖，其申報土地9筆、建物8筆，存款為493萬餘元，有價證券有價證券申報1540萬餘元（以每股票面價額10元計），鍾愛鋼鐵股允強，手持922張，以昨日收盤成交價20.55元計算，現值近1900萬元。

此外謝典霖有債務3307餘萬元，主要是週轉金與購置不動產。而過去謝典霖接受專訪時曾提及蒐集球員卡的興趣，曾以近1600萬買下「籃球之神」喬丹的球員卡，但本次財產申報都未見這些價格不菲的球員卡蒐藏。

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陳威叡編輯記者

從業邁入第14年，師大圖傳研究所碩士，2011年於《蘋果日報》展開記者生涯，曾經歷社會、專題、新北市政與政治線，2022年來到《NOWNEWS今日新聞》政治中心，在同樣的高度編採自由環境，負責黨政新聞，主跑立法院、行...