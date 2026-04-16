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國民黨主席鄭麗文日前訪問中國，並與中國領導人習近平進行會晤，不過，卻傳出此行共480萬費用，是由台灣民主基金會買單。對此，民進黨推薦董事、綠委范雲今（16）日受訪時表示，連台灣民主基金會董事長韓國瑜都認為要檢討，相信全民都不認為此行與民主、人權有關，呼籲國民黨盡快撤案。鄭麗文訪中行傳出由台灣民主基金會政黨補助買單，國民黨文傳會主委尹乃菁上午證實，「我們是合法向基金會提出申請，從事政黨交流」，更說民進黨政府若願意回歸九二共識、放棄台獨黨綱，也可以提出政黨交流申請補助款。對此，范雲受訪時表示，民主基金會的宗旨是支持國內、國際的民主跟人權相關活動，是人民納稅錢支持的重要二軌外交，他剛好是民主基金會新任董事，昨天開會時，並不知道有鄭麗文這一案，但他針對過去國民黨經常提出要求補助赴中的各種訪查、與台商聯誼提出質疑，認為並不符合民主跟人權的宗旨。范雲提到，昨天大家討論後，連董事長韓國瑜都認為要檢討，因此他要呼籲鄭主席不該拿人民納稅錢，到中國進行缺乏民主、也缺乏人權的交流，「請國民黨，盡快撤案」。范雲進一步指出，昨天他提出質疑時，有董事宣稱，「你們說中國沒有人權，那也要去看一看，才知道有沒有人權啊！」，他則反問說，「結案報告中，有告訴大家哪裡沒有人權嗎？這都應該要專業檢視」，執行長也說，希望董事能告訴所屬政黨，以後提出的計畫，必須要與民主、人權相關，韓國瑜最後裁示說，這的確是要檢討，請各政黨配合。范雲直言，連韓國瑜都覺得民主基金會的宗旨就應該符合民主跟人權的價值，相信全民都不認為這跟民主、人權有關，因此請鄭麗文以身作則、盡快撤案。此外，綠委賴瑞隆也表示，這是人民出的錢，它的目的是希望促進台灣跟世界各國，包括各政黨、民主跟人權的交流，鄭麗文主席到中國去，有沒有談論到民主？談論到人權？如果沒有的話，動用人民的納稅錢、動用民主基金會的經費，這樣合適嗎？社會自有公斷。