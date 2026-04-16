我是廣告 請繼續往下閱讀

費城76人隊在今（16）日的東區附加賽中，展現了強大的宰制力，終場以109：97擊敗奧蘭多魔術隊，順利以東區第7種子身分挺進季後賽。然而，這場比賽的結果不僅決定了費城的命運，也直接牽動了西區龍頭奧克拉荷馬雷霆隊的選秀布局。隨著76人成功晉級，雷霆手握的2026年76人首輪籤確定將落在樂透區之外。在當家球星馬克西（Tyrese Maxey）全場狂飆31分、6助攻的帶領下，76人從開賽便一路領先，並在第四節踩下油門鎖定勝局。不過他們在季後賽首輪要交手的強敵是波士頓賽爾提克。根據歷史數據，綠衫軍在季後賽面對76人已寫下驚人的連續6個系列賽全勝紀錄。進入21世紀後，凱爾特人面對費城的系列賽戰績更是壓倒性的5勝0敗，費城軍團至今仍找不到破解綠色神盾的方法。更讓費城球迷憂心的是，綠衫軍現役雙核心塔圖姆（Jayson Tatum）與布朗（Jaylen Brown）組隊以來，交手76人寫下3勝0敗的系列賽完美戰績。2018年東區準決賽以4：1輕鬆淘汰 76 人；2020年首輪以4：0橫掃費城大軍；2023年東區準決賽雙方激戰至第七戰，最終綠軍以4：3再次粉碎費城的分區冠軍夢。此外，這場勝利同時也正式宣告，雷霆隊無法透過這枚選秀權獲得前14順位的球員。這枚選秀權的由來要回溯至2020年，當時雷霆將老將中鋒霍福德（Al Horford）送往費城所換得。原本雷霆擁有76人2025年的首輪選秀權，但費城在去年的抽籤中幸運保住前四順位，選進了本季表現優異的潛力側翼艾奇庫姆（VJ Edgecombe）。根據交易協議，雷霆的補償權利延後至2026年。儘管76人的選秀權預計將落在第17或18順位，對雷霆的選秀順位稍微造成衝擊，但這對目前戰績全聯盟第一的雷霆來說僅是「小傷」。因為雷霆還握有快艇2026年無保護的首輪籤。如果快艇在接下來的附加賽中落敗，雷霆仍有機會透過這枚選秀權回收一個樂透順位。更重要的是，2026年被廣泛認為是近年來天賦最頂尖的選秀大年，包括迪班薩（AJ Dybantsa）、彼得森（Darryn Peterson）以及小布澤爾（Cameron Boozer）等3名具備「狀元相」的超級新秀。雷霆管理層仍能利用這枚中段選秀權，物色如林德伯格（Yaxel Lendeborg）或史特茲（Bennett Stirtz）等優質戰力，持續補進綠葉球員。