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國民黨副主席李乾龍座車被安裝追蹤器一事，引發輿論譁然。新北市警察局晚間發佈聲明，表示並未接獲報案，今（16）日上午將由副局長林武宏主動拜會。總統府則抗議，喊話國民黨應立即報案提告。國民黨文傳會主委尹乃菁今表示，該案發生在她3月到職前1個月，李乾龍今年76歲了，接到恐嚇信跟追蹤器，大家可以體會嗎，他真的感覺被恐嚇，而手上也保有證據，至於新北市警局要拜訪一事，她則說「我們很訝異，三重分局主動發出採訪通知，但沒跟黨部接觸，就逕行發了採訪通知，我們還在了解中」李乾龍昨接受《NOWNEWS今日新聞》電訪時證實，前段時間車子被裝了追蹤器，之後中央黨部特別買了一套偵測器，將所有長官的車子、個人辦公室都做了檢查；至於是否有報警，李乾龍則笑說，「沒有啦，這是小事」。國民黨文傳會主委尹乃菁昨則點名總統賴清德，質疑相關情資系統可能遭濫用，強調未來將追究責任；新北市警局回應，目前未接獲報案，已主動聯繫李乾龍本人，但其表明婉拒報案，警方將尊重當事人意願。不過晚間又表示，今日上午10時30分將由副局長林武宏主動拜會。尹乃菁今回應，李乾龍跟鄭麗文都非常寬厚，認為算了算了，因為追縱器很難證明到底是哪個單位放的，難道要驗指紋？但這件事情在民主國家非常嚴重，她重申，美國前總統尼克森就是放置竊聽器，險遭彈劾，現在手上保有證據，追蹤器以及李乾龍接到的恐嚇信。尹乃菁強調，李乾龍今年76歲，本來就是過著非常輕鬆的日子，在江啟臣主席之後，他就是含飴弄孫，過著很優渥、舒服的生活，但因為支持鄭麗文主席，在她邀請下擔任黨秘書長，真的是老驥伏櫪，為國民黨在這段時間各地方奔走、整合各方勢力，為了選舉奔走，最近又為了去中國大陸訪問，奔走，老人家在接到這樣的恐嚇信跟後照燈有追蹤器情況下，大家可以體會嗎？心裡真的感覺被恐嚇。尹乃菁說，從大罷免開始，其實國民黨黨籍立委、黨公職通話通聯紀錄都掌握在檢調手中，最近這麼多立委徐巧芯、馬文君、王鴻薇都收到恐嚇信，對國民黨這當然是極其嚴重的事情。至於恐嚇信內容，尹乃菁表示不能透露，因為這屬於證據保全，另對於新北市警局要來拜訪一事，尹表示相當詫異，她也是聽媒體講，是新北市三重分局主動發出採訪通知，說要來黨部拜會，但沒跟黨部接觸就發了採訪通知，目前還在了解中。