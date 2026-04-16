我是廣告 請繼續往下閱讀

白沙屯媽祖抵達北港朝天宮！萬人齊喊「進喔」 三進三退回娘家

▲白沙屯媽祖鑾轎抵達北港朝天宮前，現場早已聚集大批香燈腳與在地民眾，萬人齊聲呼喊「進喔！」氣氛熱烈。（圖／白沙屯媽祖網路電視台）

今年粉紅超跑速度超快！北港居民驚：比往年提早1小時

▲粉紅超跑自凌晨3點自虎尾天后宮出發，一路快速推進，沿途多處停駕休息，吸引人潮持續湧入，最終於上午11點02分完成三進三退後進入北港朝天宮。（圖／白沙屯媽祖網路電視台）

2026白沙屯媽祖進香行程表

▲2026白沙屯媽祖北港進香行程。（圖／白沙屯拱天宮臉書）

白沙屯媽祖進香今（16）日邁入第4天重頭戲，歷經長達400公里的徒步行程後，終於在今日上午11時02分抵達北港朝天宮。沿途信眾早已夾道等候，齊聲高喊「進喔！」迎接媽祖回娘家，現場預估湧入百萬人潮，從空拍畫面可見人海綿延，場面壯觀震撼。粉紅超跑在完成三進三退儀式後，於中午12點22分正式進入朝天宮，氣氛達到最高潮。白沙屯媽祖鑾轎今日凌晨3點準時自駐駕的虎尾天后宮起駕，沿著雲145公路一路往北港方向推進。行經過程中，陸續在廟口餐廳、土庫六房媽紅壇與順天宮、145縣道手沖咖啡、土庫都城隍廟以及客厝派出所等地停駕休息，讓隨行信眾稍作調整。隨著行程推進，沿途加入的信徒愈來愈多，整體隊伍規模不斷擴大，行進節奏也相當快速。上午11點時，鑾轎抵達北港朝天宮前，現場早已聚集大批香燈腳與在地民眾，萬人齊聲呼喊「進喔！」氣氛熱烈。粉紅超跑依循傳統進行三進三退儀式後進入廟前廣場，隨後由廟方人員高捧媽祖金身入殿安座。這場「回娘家」的重要時刻吸引無數信徒湧入朝拜，廟埕擠得水洩不通。對於今年白沙屯媽祖進香速度，不少北港當地居民感到驚訝，指出以往鑾轎大多在上午10點左右才進入北港境內，但今年明顯加快腳步，提早超過1個多小時抵達，讓「粉紅超跑」的稱號再度受到印證。也有許多信徒為了不錯過接駕進城的關鍵時刻，仍在天還未亮就已提前到場守候。回顧歷年紀錄，粉紅超跑近6年抵達北港時間分別為2020年上午10點30分、2021年上午11點55分、2022年上午10點38分、2023年中午12點9分、2024年上午11點59分、2025年中午12點22分，而今年則於上午11時02分抵達北港朝天宮。