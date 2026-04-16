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洛杉磯道奇隊的投手戰力即將迎來最後一塊拼圖！根據美媒《運動插畫》（Sports Illustrated）報導，季初因左肩疼痛被列入傷兵名單（IL）的左投強投史奈爾（Blake Snell），復健進度取得重大突破。史奈爾在周末已成功完成1局的模擬實戰投打練習（Live BP），這標誌著他朝向回歸賽場邁出了「巨大的一步」。史奈爾雖然開季未能趕上名單，但目前的調整過程非常順利。在週末的Live BP中，他共投了15球，身體並未出現不適。史奈爾在完成練習後難掩興奮地表示：「我真的非常期待，今天來到球場時心情很雀躍。終於能站上投手丘確認目前的身體狀況，這對我來說非常重要，我也想親自確認自己的球威如何。」接下來，史奈爾的下一個步驟將是進行第2次的Live BP，預計會將局數拉長至2局。若一切順利，媒體預估他將於5月下旬正式回歸先發輪值。道奇隊在本賽季至今，即便在史奈爾缺陣的情況下，仍靠著強大的火力與現有投手群穩定累積勝場。然而，身為兩屆賽揚獎得主，史奈爾的回歸無疑將讓道奇隊的先發輪值提升至「完全體」境界，與大谷翔平、山本由伸等人組成令全大聯盟戰慄的頂級防線。球團方面目前對史奈爾的復出採取審慎樂觀的態度，目標是在史奈爾徹底恢復身手後再行上陣。外界普遍認為，一旦史奈爾重返輪值，道奇隊將具備在漫長球季中持續壓制對手的最強後盾。隨著史奈爾復出的時程表逐漸明朗，道奇隊的投手調度將更具靈活性。對於這位33歲的左投而言，如何在重返賽場後迅速找回賽揚等級的壓制力，將是接下來幾週觀察的焦點。若能按照計畫在5月底回歸，這支豪門球隊將以最頂尖的戰力迎接夏天的連戰高峰。