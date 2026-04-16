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▲「蜻蜓哥哥」宋翊彰（如圖）聽說張善為目前有比較好了。（圖／蜻飛寶娛樂提供）

▲張善為的臉書停留在2013年，最後一次發文仍表示下半身知覺還沒恢復。（圖／張善為臉書）

50歲男星張善為過去因演出《麻辣鮮師》、擔任兒童「黑皮哥哥」而走紅，但他卻在2013年時，因血塊壓迫脊椎神經，開刀後出現下半身癱瘓的情況，至此神隱，不願再見人，因此外界難以得知他的近況。不過近日「蜻蜓哥哥」宋翊彰受訪時透露，一名熟識張善為的粉絲阿嬤輾轉告訴他，張善為情況「有比較好了」，算是難得的喜訊。據《中國時報》報導，宋翊彰和張善為曾一起在兒童台工作過，但張善為生病後，宋翊彰也聯繫不到他，直到近日才輾轉透過一名長期關心張善為的粉絲阿嬤得知他的近況，表示張善為目前狀況有比較好了。而張善為生病後刻意神隱，主要是不願讓大家看見他狼狽的模樣，希望只留下好的一面。宋翊彰透露，他曾透過經紀人轉達想去醫院探病，但被張善為拒絕，其他曾經和張善為很要好的朋友也一樣被拒絕，因此大家只能尊重張善為的意願，祝他早日康復。家人也曾對外表示，要粉絲不用太過擔心他，張善為的心願就是希望大家都能開開心心過生活。至於張善為癱瘓原因，資深媒體人許聖梅認為，與他早期在節目上玩遊戲太拚命有關。張善為2003年曾在節目上表演「蛙人搶背」的動作，結果不小心摔到地上，脊椎受到重創；當時他有很長一段時間都咬著牙一邊錄影、一邊到醫院復健，但這個舊傷依然沒改善，甚至越來越嚴重，他才去醫院動刀，怎料下半身癱瘓至今。