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▲周思潔（如圖）以負債過來人的經驗，和所有投資失利者分享，只要人還在就能有翻轉的機會。（圖／翻攝自周思潔臉書）

曾深陷金錢黑洞、負債高達1億元的資深藝人周思潔，近期復出開演唱會，她在臉書開設「換個角度聊」單元，談論時事話題也廣受好評。針對日前震驚社會的「豐原五口命案」，周思潔以過來人的血淚經驗進行深度剖析，點出詐騙集團利用人性急於翻身的殘酷真相，並整理防詐六部曲實戰精華，向所有投資失利、身處絕境的民眾喊話：「你永遠大於你的問題，只要人還在就能翻盤。」現年65歲的周思潔過去曾遇投資詐騙、大火燒毀公司以及幫家人作保倒債，在39歲時負債高達1億元。她耗時17年沒日沒夜地工作還清債務，有「理債女王」封號。針對近期疑似捲入「代購黃金」投資詐騙而導致全家走上絕路的悲劇，周思潔表示，可以想像這家人應該都是忠厚老實、單純的人。她剖析，詐騙集團最可怕的地方，在於精準利用了受害者「想讓家人過得更好、想快速翻身」的急迫感。周思潔表示，受害者在面對暴力威脅與債務壓力時，往往會因為恐懼、驚嚇，加上顧及面子而將自己逼入孤立無援的死胡同。她表示：「這家人是被金錢與恐懼壓得喘不過氣，才陷入了『再也回不去』的孤獨感中。」周思潔回憶起自己負債1億元的日子，她表示：「投資失利並不可恥，被騙也不完全是受害者的錯。」她表示，面對巨大困難時，千萬不要為了面子丟了生命，人活著才有無限可能。「你要允許自己形象破滅，要有勇氣接受自己的不完美。」周思潔表示，唯有放下包袱、接受現況時，轉機才會出「錢沒了可以再賺，但生命的重量是任何數字都無法取代；只要人還在，所有的劇本都有重新翻盤的機會。」為了不讓悲劇重演，周思潔將防詐精髓濃縮成六個簡單步驟，供大眾參與學習；第一是冷靜五分鐘。 面對「限時投資」誘惑時，先深呼吸拒絕衝動。第二需要多方查證。 上網搜尋官方電話回撥，不輕信對方的單線聯繫。第三是開口求助。 找信任的親友聊聊，打破孤立感。第四直接封鎖。 刪除不明簡訊與連結，封鎖來路不明的LINE群組。第五保持冷靜，面對恐嚇威脅，勇敢報警。第六撥打165，只要有一絲遲疑，立刻向反詐騙專線求救。