2026年NBA季後賽火熱開打在即，洛杉磯湖人將在首輪迎戰休士頓火箭。為了應對高強度的系列賽，當家球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）親自領軍展開地獄級的體能特訓。詹姆斯（LeBron James）更在個人社群媒體發文，以「全力以赴（All gas, no brakes）」作為口號，展現要在不惑之年衝擊生涯第5冠的強大野心。

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西區第4種子強勢出擊　詹姆斯生涯第23季依然神勇

湖人隊本季以53勝29敗的戰績鎖定西區第4種子，並以一波3連勝結束例行賽。41歲的詹姆斯（LeBron James）在他職業生涯第23個賽季依舊交出場均20.9分、7.2助攻及6.1籃板的驚人表現。總教練瑞迪克（JJ Redick）在賽前特別強調，雖然詹姆斯是靈魂人物，但目前的湖人絕對不只依賴他一人，團隊戰力才是抗衡強敵的關鍵。

傷病陰霾散去？詹皇、東契奇、里夫斯「三巨頭」合體備戰

回顧本賽季，湖人隊長期受到傷病困擾，包括詹姆斯（LeBron James）、東契奇（Luka Doncic）及里夫斯（Austin Reaves）等核心戰力都曾缺陣多場。但在季後賽開打前夕，湖人軍團已逐漸找回健康，目標就是不要重蹈去年在首輪被明尼蘇達灰狼5場淘汰的覆轍。

詹杜大戰再起！湖人火箭宿命對決本週日點燃戰火

這場系列賽最受矚目的焦點，莫過於詹姆斯將再次對上老對手杜蘭特（Kevin Durant）。湖人本季場均得分（116.3分）與對手得分（114.6分）皆位居聯盟第11。自2020年帶領湖人在泡泡園區奪冠後，這已經是詹姆斯連續第7年領軍打進季後賽。


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路皓惟編輯記者

自踏入新聞圈以來，專注於體育新聞採訪，累積多年網路媒體實戰經驗，足跡遍及國內外賽場，專長於棒球、足球、美式足球、冰球、網球與健力健美等綜合運動項目的報導與專題。曾親赴2024巴黎奧運、隨U18中華隊在韓國釜...