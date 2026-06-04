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明起進入典型梅雨旺盛期！致災雨掃全台變天

▲低壓系統逐漸逼近，周五起全台有雨，各地要嚴防較大雨勢，下周更是有豪雨肆虐。（圖／中央氣象署）

下周滯留鋒+西南季風雨更大！雨將灌到下週六才停

▲吳德榮表示，根據最新歐、美模擬，這波梅雨至少延續至下週六（13日）、型態尚未改變！而超過10天的模擬，因模式有不確定性，可信度已降低，故延續多久仍待觀察。（圖／氣象應用推廣基金會．洩天機教室）

本周大雨只是小菜！下周主菜登場「中尺度對流系統移入」

尤其要留意，6月8日至6月16日期間，伴隨在滯留梅雨鋒面上的中尺度對流系統移入，所可能帶來持續性的強風驟雨現象，以及可能肇致的水患災情。

▲下周6月8日至6月16日期間，伴隨在滯留梅雨鋒面上的中尺度對流系統移入，所可能帶來持續性的強風驟雨現象，以及可能肇致的水患災情。（圖／林老師氣象站）

梅雨旺盛期來了！根據氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄表示，氣象專家林得恩亦提醒，本周雨勢只是前菜，下周伴隨在滯留梅雨鋒面上的中尺度對流系統移入，可能帶來持續性的強風驟雨現象。氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄表示，今日西南季風進入南海，台灣白天晴熱，要注意防曬、防中暑；巴士海峽有低壓雲系北漂，南部偶有局部陣雨，大氣趨不穩定，山區午後對流發展較強、擴及部分平地。各地區氣溫如下：北部23至37度、中部23至37度、南部25至38度、東部23至36度。吳德榮提醒，進一步觀察發現，明日至週日（7日），有局部陣雨或雷雨，強對流大部分在午後發展，明日南臺灣另有低壓雲系通過帶來的降雨。下週一（8日）至下週六滯留鋒與西南季風影響，強對流不僅只在午後，降雨時間拉長、累積的雨量也更大。至於，「梅雨旺盛期」持續多久才改變？最新歐、美模擬至少延續至下週六（13日）、型態尚未改變！而超過10天的模擬，因模式有不確定性，可信度已降低，故延續多久？莫急下定論，應繼續觀察。同時，氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」亦提醒「本週，小菜上桌；下週，主菜登場！」，表示在大的低壓帶中，也可能有較小尺度的熱帶擾動生成，甚至有再增強為熱帶性低氣壓的機會。根據現況初步評估，尚還不至於發展成颱。但林得恩強調，由於其帶動整個西南季風增強，且持續將大量暖濕水氣輸送至臺灣附近，也使得台灣天氣更加不穩定；到了週日隨著低壓帶的遠離，降雨範圍開始縮小，強度及延時也會跟著減弱，中南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨發生的機會。不過本周五至周日的總累積降雨量，相對於下週預估累積降雨量，可能只是主秀的前奏；