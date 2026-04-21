洗澡界的千古難題： 『想要香皂的清爽乾淨但不想香皂的乾澀緊繃，想要沐浴乳的水嫩保濕但又不想要沐浴乳的滑滑不好沖』您一定有這疑問！為何不能同時兼具兩者優點呢？網路熱議的全聯搶貨潮的洗澡產品解決了這千古難題！
網路熱議： 實測後坦言：「比肥皂跟沐浴乳還好洗，洗過它就回不去惹～」
近期有網友在全聯社團分享：「一直以來我對洗澡這件事都很兩難，喜歡香皂的乾淨俐落，但冬天皮膚真的扛不住，乾到要瘋狂擦乳液；可是我又超恨沐浴乳那種沖半天還滑滑的感覺（有人懂嗎！！）。結果這瓶直接解決我的困擾！它真的是把香皂跟沐浴乳的優點全部喇在一起了～泡沫很細很綿，沖水一下就乾淨，但擦乾身體後皮膚是舒服的、不緊繃。比肥皂跟沐浴乳還好洗，洗過它就回不去惹～上次買木質玫瑰很喜歡，今天來來補貨時看到前面的女生掃了好多罐的青森微風，貨架都快搬空了，被燒到決定2種都買 底下網友留言說道：「我之前只用香皂不用沐浴乳，這真的沒有香皂的乾澀緊繃，但有香皂的清爽乾淨洗感！這點超強！」、「沐浴乳真的滑滑不好沖，這瓶直接解決！居然不會像肥皂那樣洗完皮膚會緊繃，保濕感居然還在～」、更有網友呼應真的解決困擾「我很喜歡香皂洗感的FU，但香皂真的較不衛生，尤其是香味太單一，嚕啦啦這瓶真的很懂我們這群人的需求～」、「終於有人懂想要肥皂清爽但不要乾澀的糾結了」、更有網友分享道「承認我是被包裝顏值推坑，結果好用到回不去！」、還有眾多網友點讚留言「阿嬤冬天就喜歡去泡溫泉，每次泡完都覺得皮膚變超好，沒想到嚕啦啦出了碳酸泉配方的液態香皂，阿嬤說洗完真的像泡完溫泉一樣皮膚嫩嫩der」
嚕啦啦液態香皂成為新時代爆款新品！秘方是經歷20多年研究全新洗劑技術！
嚕啦啦這經典老牌子，大家可能印象停留在歡樂的嚕啦啦歌聲記憶中，睽違二十多年，此次嚕啦啦液態香皂的誕生，源自於對洗澡本質的重新思考。不斷思考與研究在思考一個問題：「沐浴乳還能再進化嗎？」經歷了20多年研究的獨家改良的洗劑工藝，成功「突破技術門檻」。解決了傳統香皂乾澀緊繃與沐浴乳滑滑不好沖洗，實現了「皂的清爽」與「乳的保濕」一瓶取代香皂與沐浴乳，讓消費者「從此不用再糾結要用香皂還是沐浴乳」，並加入特別碳酸泉配方，在家就像做SPA，皮膚好嫩嫩，就是希望能帶給消費者最完美的平衡。特別強調，剛剛好，最好！
熱銷的秘密不止好洗！網友：嚕啦啦調香師太有品味，這味道是國際大牌香水吧！
近期為網友熱議被稱為「有如國際大牌香水」的嚕啦啦液態香皂，讓不少使用者直呼：「木質玫瑰那瓶有人跟我一樣覺得很像是LE LABO ROSE31的香味嗎？」、「市面上那麼多款玫瑰，就這款有高級感的味道～」、不僅木質玫瑰很多人推連特殊香味的青森微風也受到網友讚賞「推青森微風那款味道，市面上都沒這種味道好喜歡，有那種斯文清新的文青味～特別買給老公洗」、「更喜歡綠瓶青森微風+1但好幾間店都沒賣...」更有網友直呼要調香師加薪「嚕啦啦調香師太有品味，這味道是大牌香水吧！給調香師加薪！」、「兩款都很自然耐聞，都是中性香，洗完身上留著淡淡的香氣保留很久，真的會忍不住一直聞自己！」
全聯再現「喪屍級」掃貨潮！店員補貨補到手軟，苦笑透露驚呼太誇張：「根本國民運動，男女老少通殺！」
全聯店員坦言近期「補貨補到懷疑人生，手真的會酸捏」。現場直擊民眾搶購盛況，打破客群界線，從學生、上班族、長輩全被圈粉，架上剛補滿瞬間又被掃空。網友留言道「抱歉掃貨就是我，全家都愛洗」、「你還在留言的時候，我已經買完惹」、「同樣是液態皂，澡享液態皂很普通，嚕啦啦真的好洗很多～都改買嚕啦啦了」甚至有網友忍不住開罵講道「跑了4間全聯 還是沒有買到」、「全聯很多間店只有賣黃色玫瑰那瓶，綠色文青味的店鋪貨也太少了吧？」、甚至有網友直接嗆聲「全聯很多店都沒有賣，希望趕快鋪貨好不好！」
嚕啦啦液態香皂在全聯、大全聯、寶雅、屈臣氏、家樂福、美廉社、愛買、大買家、小北、蝦皮、momo等各大通路均有販售，詳情請洽各通路賣場查詢
脆激推香味很像LE LABO ROSE 31的液態香皂
https://www.instagram.com/phoebe_foodaily/reel/DVtIDTnE8qm/
蛤～你還在用沐浴乳？脆網友 激推改用這瓶
https://www.instagram.com/mai0721.foodie/reel/DWgM98szV6y/
https://www.youtube.com/watch?v=lEWFoFD6FNk
嚕啦啦液態香皂(木質玫瑰/青森微風) 官方蝦皮賣場
https://s.shopee.tw/5VOZfLMXLk
嚕啦啦液態香皂(木質玫瑰/青森微風) 全聯官方賣場
木質玫瑰：https://pxbox.es.pxmart.com.tw/product/621474
青森微風：https://pxbox.es.pxmart.com.tw/product/621473
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