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網路熱議： 實測後坦言：「比肥皂跟沐浴乳還好洗，洗過它就回不去惹～」

「一直以來我對洗澡這件事都很兩難，喜歡香皂的乾淨俐落，但冬天皮膚真的扛不住，乾到要瘋狂擦乳液；可是我又超恨沐浴乳那種沖半天還滑滑的感覺（有人懂嗎！！）。結果這瓶直接解決我的困擾！它真的是把香皂跟沐浴乳的優點全部喇在一起了～泡沫很細很綿，沖水一下就乾淨，但擦乾身體後皮膚是舒服的、不緊繃。比肥皂跟沐浴乳還好洗，洗過它就回不去惹～上次買木質玫瑰很喜歡，今天來來補貨時看到前面的女生掃了好多罐的青森微風，貨架都快搬空了，被燒到決定2種都買

▲網友：我之前只用香皂不用沐浴乳，這真的沒有香皂的乾澀緊繃，但有香皂的清爽乾淨洗感！這點超強！（圖／翻攝 我愛全聯-好物老實說）

嚕啦啦液態香皂成為新時代爆款新品！秘方是經歷20多年研究全新洗劑技術！

▲超越香皂與沐浴乳 3.0洗澡新時代，就是嚕啦啦液態香皂！（圖／嚕啦啦液態香皂提供）

熱銷的秘密不止好洗！網友：嚕啦啦調香師太有品味，這味道是國際大牌香水吧！

▲網友：市面上都沒這種味道好喜歡，有那種斯文清新的文青味～特別買給老公洗」！（圖／翻攝 我愛全聯-好物老實說）

全聯再現「喪屍級」掃貨潮！店員補貨補到手軟，苦笑透露驚呼太誇張：「根本國民運動，男女老少通殺！」

▲網友：全聯很多店都沒有賣，希望趕快鋪貨好不好！（圖／翻攝 我愛全聯-好物老實說）

脆激推香味很像LE LABO ROSE 31的液態香皂

蛤～你還在用沐浴乳？脆網友 激推改用這瓶