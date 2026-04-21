洗澡界的千古難題： 『想要香皂的清爽乾淨但不想香皂的乾澀緊繃，想要沐浴乳的水嫩保濕但又不想要沐浴乳的滑滑不好沖』您一定有這疑問！為何不能同時兼具兩者優點呢？網路熱議的全聯搶貨潮的洗澡產品解決了這千古難題！

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網路熱議： 實測後坦言：「比肥皂跟沐浴乳還好洗，洗過它就回不去惹～」
近期有網友在全聯社團分享：「一直以來我對洗澡這件事都很兩難，喜歡香皂的乾淨俐落，但冬天皮膚真的扛不住，乾到要瘋狂擦乳液；可是我又超恨沐浴乳那種沖半天還滑滑的感覺（有人懂嗎！！）。結果這瓶直接解決我的困擾！它真的是把香皂跟沐浴乳的優點全部喇在一起了～泡沫很細很綿，沖水一下就乾淨，但擦乾身體後皮膚是舒服的、不緊繃。比肥皂跟沐浴乳還好洗，洗過它就回不去惹～上次買木質玫瑰很喜歡，今天來來補貨時看到前面的女生掃了好多罐的青森微風，貨架都快搬空了，被燒到決定2種都買 底下網友留言說道：「我之前只用香皂不用沐浴乳，這真的沒有香皂的乾澀緊繃，但有香皂的清爽乾淨洗感！這點超強！」「沐浴乳真的滑滑不好沖，這瓶直接解決！居然不會像肥皂那樣洗完皮膚會緊繃，保濕感居然還在～」、更有網友呼應真的解決困擾「我很喜歡香皂洗感的FU，但香皂真的較不衛生，尤其是香味太單一，嚕啦啦這瓶真的很懂我們這群人的需求～」「終於有人懂想要肥皂清爽但不要乾澀的糾結了」、更有網友分享道「承認我是被包裝顏值推坑，結果好用到回不去！」、還有眾多網友點讚留言「阿嬤冬天就喜歡去泡溫泉，每次泡完都覺得皮膚變超好，沒想到嚕啦啦出了碳酸泉配方的液態香皂，阿嬤說洗完真的像泡完溫泉一樣皮膚嫩嫩der」

▲網友：我之前只用香皂不用沐浴乳，這真的沒有香皂的乾澀緊繃，但有香皂的清爽乾淨洗感！這點超強！（圖／翻攝 我愛全聯-好物老實說）
▲網友：我之前只用香皂不用沐浴乳，這真的沒有香皂的乾澀緊繃，但有香皂的清爽乾淨洗感！這點超強！（圖／翻攝 我愛全聯-好物老實說）
嚕啦啦液態香皂成為新時代爆款新品！秘方是經歷20多年研究全新洗劑技術！
嚕啦啦這經典老牌子，大家可能印象停留在歡樂的嚕啦啦歌聲記憶中，睽違二十多年，此次嚕啦啦液態香皂的誕生，源自於對洗澡本質的重新思考。不斷思考與研究在思考一個問題：「沐浴乳還能再進化嗎？」經歷了20多年研究獨家改良的洗劑工藝，成功「突破技術門檻」。解決了傳統香皂乾澀緊繃沐浴乳滑滑不好沖洗，實現了「皂的清爽」與「乳的保濕」一瓶取代香皂與沐浴乳，讓消費者「從此不用再糾結要用香皂還是沐浴乳」，並加入特別碳酸泉配方，在家就像做SPA，皮膚好嫩嫩，就是希望能帶給消費者最完美的平衡。特別強調，剛剛好，最好！

▲超越香皂與沐浴乳 3.0洗澡新時代，就是嚕啦啦液態香皂！（圖／嚕啦啦液態香皂提供）
▲超越香皂與沐浴乳 3.0洗澡新時代，就是嚕啦啦液態香皂！（圖／嚕啦啦液態香皂提供）
熱銷的秘密不止好洗！網友：嚕啦啦調香師太有品味，這味道是國際大牌香水吧！
近期為網友熱議被稱為「有如國際大牌香水」的嚕啦啦液態香皂，讓不少使用者直呼：「木質玫瑰那瓶有人跟我一樣覺得很像是LE LABO ROSE31的香味嗎？」「市面上那麼多款玫瑰，就這款有高級感的味道～」、不僅木質玫瑰很多人推連特殊香味的青森微風也受到網友讚賞「推青森微風那款味道，市面上都沒這種味道好喜歡，有那種斯文清新的文青味～特別買給老公洗」「更喜歡綠瓶青森微風+1但好幾間店都沒賣...」更有網友直呼要調香師加薪「嚕啦啦調香師太有品味，這味道是大牌香水吧！給調香師加薪！」「兩款都很自然耐聞，都是中性香，洗完身上留著淡淡的香氣保留很久，真的會忍不住一直聞自己！」

▲網友：市面上都沒這種味道好喜歡，有那種斯文清新的文青味～特別買給老公洗」！（圖／翻攝 我愛全聯-好物老實說）
▲網友：市面上都沒這種味道好喜歡，有那種斯文清新的文青味～特別買給老公洗」！（圖／翻攝 我愛全聯-好物老實說）
全聯再現「喪屍級」掃貨潮！店員補貨補到手軟，苦笑透露驚呼太誇張：「根本國民運動，男女老少通殺！」
全聯店員坦言近期「補貨補到懷疑人生，手真的會酸捏」。現場直擊民眾搶購盛況，打破客群界線，從學生、上班族、長輩全被圈粉，架上剛補滿瞬間又被掃空。網友留言道「抱歉掃貨就是我，全家都愛洗」「你還在留言的時候，我已經買完惹」「同樣是液態皂，澡享液態皂很普通，嚕啦啦真的好洗很多～都改買嚕啦啦了」甚至有網友忍不住開罵講道「跑了4間全聯 還是沒有買到」「全聯很多間店只有賣黃色玫瑰那瓶，綠色文青味的店鋪貨也太少了吧？」、甚至有網友直接嗆聲「全聯很多店都沒有賣，希望趕快鋪貨好不好！」

▲網友：全聯很多店都沒有賣，希望趕快鋪貨好不好！（圖／翻攝 我愛全聯-好物老實說）
▲網友：全聯很多店都沒有賣，希望趕快鋪貨好不好！（圖／翻攝 我愛全聯-好物老實說）
嚕啦啦液態香皂在全聯大全聯寶雅屈臣氏家樂福美廉社愛買大買家小北蝦皮momo等各大通路均有販售，詳情請洽各通路賣場查詢

脆激推香味很像LE LABO ROSE 31的液態香皂
https://www.instagram.com/phoebe_foodaily/reel/DVtIDTnE8qm/
蛤～你還在用沐浴乳？脆網友 激推改用這瓶
https://www.instagram.com/mai0721.foodie/reel/DWgM98szV6y/

https://www.youtube.com/watch?v=lEWFoFD6FNk

嚕啦啦液態香皂(木質玫瑰/青森微風) 官方蝦皮賣場
https://s.shopee.tw/5VOZfLMXLk

嚕啦啦液態香皂(木質玫瑰/青森微風) 全聯官方賣場
木質玫瑰：https://pxbox.es.pxmart.com.tw/product/621474
青森微風：https://pxbox.es.pxmart.com.tw/product/621473

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