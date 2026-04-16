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▲施工警戒緩撞車的37歲吳姓男駕駛遭撞後倒地，受有手腳擦挫傷送醫治療。（圖／警方提供）

國道1號內湖交流道路段昨（15日）13時16分許發生一起驚悚車禍意外，一名63歲吳姓男子當時駕駛廂型車行經北向16.3公里處時，疑似未注意前車狀況，撞擊到停在路邊正在進行監視器建置施工的施工警戒緩撞車及37歲吳姓男駕駛，造成吳男手腳擦挫傷，送往醫院治療，詳細事發原因仍有待進一步調查釐清。一名網友昨（15日）在社群網站Threads上曬出一段行車記錄器畫面，心有餘悸寫下：「希望施工大哥沒事。」從畫面中可見，一輛深灰色的廂型車行駛於道路上時，疑似未注意道右側施工的車輛及工人，並未將車輛往右偏，直直擦撞施工警戒緩撞車及37歲吳姓男駕駛。由於撞擊力道強大，吳男當場倒臥道路上。據了解，遭撞吳男為高公局委外施工廠商，當時正在國1北向16.3公里內湖入口匝道進行監視器建置施工。警消獲報到場後，發現吳男受有手腳擦挫傷，緊急送往台北市忠孝醫院治療，所幸並無大礙。警方依規定替兩人進行酒測，雙方酒測值均為0，後續由汐止分隊處理。國道警方呼籲，用路人應遵守交通安全規則，行車應隨時注意前方動態，開車上路養足精神，不疲勞駕駛，不分心不做其他事，施工上游都會有預告跟警示，駕駛人應提早變換車道因應，駕駛及前、後座乘客均應依規定繫上安全帶，正確的駕駛習慣才能讓自己更安全。